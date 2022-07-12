На Хабре заметили, что избыток предложения видеокарт и падение стоимости криптовалют привело к тому, что майнеры сливают свои карты подешевке, а магазины, впервые за многие годы, могут продавать карты по рекомендованным производителям ценам, а то и дешевле:

В июне мы, наконец, смогли наблюдать тот долгожданный момент, когда видеокарты достигли рекомендованной розничной цены (MSRP) даже на вторичном рынке. Раньше они там продавались сильно дороже, потому что только так их можно было реально купить. RTX 3080, например, теперь стоит $700 — именно столько, сколько Nvidia изначально и планировала. А еще недавно цена стояла выше $1600. Разница впечатляет.

За последние 6 месяцев розничная цена видеокарт упала вдвое. Почти каждая модель с января подешевела на 50-60%, а с апреля — на 30%.

Причем это касается даже самых, казалось бы, популярных и лучших видеокарт — RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080. С AMD вообще творится небывалое: средняя карта на вторичном рынке стоит даже на 100 долларов меньше, чем MSRP.