Минцифры предложило обязать бизнес безвозмездно передавать государству данные пользователей без предварительного обезличивания — его должны будут проводить уже сами госорганы. Предварительного согласия пользователей на такое обращение с их данными тоже спрашивать не будут. Исходный законопроект был принят в первом чтении в марте 2021 года. В соответствии с той версией документа, обезличивание данных могло происходить только с согласия человека, а бизнес мог затем их свободно использовать. После этого Минцифры трижды вносило доработанный ко второму чтению законопроект в правительство. Третья версия была одобрена, она включала требование для бизнеса передавать уже обезличенные данные государству, которое будет их использовать для развития ИИ. Новая версия документа предполагает, что бизнес по запросу министерства будет передавать данные в государственную информационную систему уполномоченного органа, который ее обезличит и сформирует дата-сеты.

В текущем виде законопроект не будет способствовать развитию рынка данных в России, считает президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. «Напротив, инициатива в предложенной редакции лишит бизнес стимула развивать проекты в области аналитики данных и искусственного интеллекта, так как направлена фактически на монополизацию рынка данных»,— отмечает она. Сами компании тоже не горят желанием делиться информацией. «Обязанность передавать результаты интеллектуальной деятельности в адрес ГИС негативно скажется на развитии направления больших данных и не будет стимулировать компании к внедрению передовых инновационных решений в этой области»,— сказали в «Вымпелкоме».