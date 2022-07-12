Рекламная группа Арсена Ревазова «Мэрилин», которая включает агентство «Блондинка.Ру», платформу автоматизации интернет-рекламы Marilyn и рекламный сервис для малого бизнеса Aori, перешла к подконтрольной государству финтех-компании «Точка». Сумма сделки могла составить 700 млн руб. Покупка сервисов вписывается в тренд развития собственных рекламных систем и может способствовать росту профильного бизнеса «Точки», полагают эксперты
У Арсена Ревазова же, судя по закрывшимся медиа вроде Newsru.com, снижается поток бюджетов от рекламодателей, поэтому с его стороны вполне разумно продавать за живые деньги части его бизнесов.
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Посмотрел в Контур.Фокусе
У Блондинки падение оборотов с 2018-го года
У Аори топ доходов в 2020-м.
Судьба их всех в 2022-м мне представляется очень незавидной
Если Ревазов всё это действительно продал за 700 млн рублей — это сделка века, конечно. Перспективы бизнеса, даже в прицепе к "Точке" выглядят очень сомнительными: в кризисную годину все очень хорошо и быстро научаются считать деньги.