Рекламная группа Арсена Ревазова «Мэрилин», которая включает агентство «Блондинка.Ру», платформу автоматизации интернет-рекламы Marilyn и рекламный сервис для малого бизнеса Aori, перешла к подконтрольной государству финтех-компании «Точка». Сумма сделки могла составить 700 млн руб. Покупка сервисов вписывается в тренд развития собственных рекламных систем и может способствовать росту профильного бизнеса «Точки», полагают эксперты

У Арсена Ревазова же, судя по закрывшимся медиа вроде Newsru.com, снижается поток бюджетов от рекламодателей, поэтому с его стороны вполне разумно продавать за живые деньги части его бизнесов.