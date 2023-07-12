Весенний выкуп «Вымпелкомом» евробондов нидерландского холдинга Veon мог пройти на нерыночных условиях с дискриминацией российских инвесторов, считают опрошенные «Ведомостями» юристы и адвокаты: о таком риске заявила крупнейшая страховая компания «Согаз» в конце прошлой недели. По мнению экспертов, стороны могут урегулировать эту ситуацию по-разному: договориться непублично, подать иск либо оставить все как есть. Председатель правления «Согаза» (бондами владеет «Согаз-жизнь») Антон Устинов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову в конце июня с просьбой разработать меры по обеспечению прав держателей еврооблигаций, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием этого документа. Из-за санкций против НРД выплаты Veon по бондам не доходили до держателей, права которых учитываются в российской инфраструктуре. Решение вопроса с выплатами российским инвесторам стало условием согласования властями сделки по продаже холдингом «Вымпелкома» местному менеджменту. Глава Минцифры Максут Шадаев в феврале говорил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что «Вымпелком» выкупит не менее 90% еврооблигаций Veon у российских инвесторов. В феврале – марте «Алор брокер» собирал заявки в интересах «Вымпелкома» с предложением обменять или выкупить восемь выпусков евробондов Veon. Дисконт при выкупе был установлен на уровне от 79,57 до 92,71% в зависимости от выпуска.

Cоучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов считает, что выкуп «Вымпелкомом» еврооблигаций Veon можно трактовать как нерыночный. «Вымпелком» сам диктовал размер ставки, а инвесторы были вынуждены продавать еврооблигации по этим ценам, боясь полностью потерять вложенные средства, объясняет эксперт. Если будет установлено, что соответствующее информационное сопровождение кампании по выкупу еврооблигаций «Вымпелкомом» было инициировано и направлялось эмитентом, рассуждает Титов, то оно может трактоваться как недобросовестное поведение в целях получения выгодных для «Вымпелкома» переговорных позиций. Для иностранных владельцев евробондов Veon предложил противоречащие рыночным реалиям выкупные цены, что естественным образом привело к ущемлению законных прав и интересов российских инвесторов, согласен юрист «Юстикома» Эрдэм Дабаев. Если обращение «Согаза» в Минэк ни к чему не приведет, то наиболее вероятным вариантом развития событий для защиты прав инвесторов будет суд, предполагает Титов: компания может просить признать сделки недействительными или внести изменения в соглашения о выкупе.

Помимо вовлеченности других инвесторов и многомиллиардных исков от управляющих компаний к «Вымпелкому» активное участие «Согаза» может придать дополнительный стимул пересмотреть условия сделки либо ее части, предполагает партнер BKHK law firm Роман Хаминский. Ряд российских держателей евробондов Veon, пока власти согласовывали судьбу «Вымпелкома», из-за неплатежей подали несколько исков в российские суды. Среди них УК «Лидер», «Трансфингруп», УК «Первая», «Росгосстрах жизнь», «ААА Управление капиталом». УК «Первая» позднее отозвала иск, пояснив, что все еврооблигации, находившиеся в доверительном управлении, выкуплены.