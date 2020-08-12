Wargaming, на фоне происходящего в Минске и Белоруссии, выпустил новость о том, как текущие события могут отразиться на игроках в World of Tanks:

В нашем главном офисе, как и во всём Минске, наблюдаются проблемы с доступом в интернет. Из-за этого техническая и информационная поддержка игры может быть временно ограничена.

Мы приложили все силы, чтобы обеспечить стабильную работу игры и основных сервисов, но не можем гарантировать, что все запланированные акции, игровые события и новости будут выходить своевременно.