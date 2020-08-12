Wargaming, на фоне происходящего в Минске и Белоруссии, выпустил новость о том, как текущие события могут отразиться на игроках в World of Tanks:
В нашем главном офисе, как и во всём Минске, наблюдаются проблемы с доступом в интернет. Из-за этого техническая и информационная поддержка игры может быть временно ограничена.
Мы приложили все силы, чтобы обеспечить стабильную работу игры и основных сервисов, но не можем гарантировать, что все запланированные акции, игровые события и новости будут выходить своевременно.
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Купить двунаправленный спутниковый интернет не особо-то и сложно. На 500-то лямов прибыли в год! 1 комплект — тысяч 50 в российских рублях. Если недостаточно скорости этого бытовушного решения, то покупается 10 антенн и соответствующий роутер-коммутатор.
Другое дело если просто не хочется стоять в стороне от движухи и провести необычные времена на галере в офисе. А кому этого может хотеться?! WoT аж в России политические партии открывают. Интерес к политике очевиден.
Ну да пинг там 600 …
Техническая и информационная поддержка игры не пострадает.
Наверное, не верили, что режим так шатать начнут, что ему потребуется интернет отключать, как говорится, если бы я был таким умным, как моя жена потом…