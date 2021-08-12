В августе «Газпром Медиа» поменял руководство ключевых видеосервисов, традиционно обменявшись топ-кадрами с Okko и с топ-кинотеатром России ivi.

Софья Митрофанова с 9 августа возглавляет видеосервис Premier «Газпром Медиа». В ГМ она работает с сентября 2020 года, когда пришла директором по коммуникациям. До этого — генеральный продюсер Okko Entertainment, директор по контенту Rambler Group, директором по контенту ivi.

На этом посту она сменила Ивана Гродецкого, который пришел в Premier из ivi, а туда пришёл из Okko. Если верить LinkedIn, в «Газпром Медиа» он работал с июня 2020 года, но если верить «Ведомостям», в ivi из Okko он перешёл в мае 2020 года.

Кроме того, у «Газпром Медиа» появился новый генпродюсер Rutube — Давид Кочаров, ранее занимавший такую же должность в ivi, а ещё в 2019 году был директором по маркетингу в СТС

Департамент стратегии и рекламных продуктов «Газпром-медиа» возглавил Алексей Филия, он будет развивать стратегию цифровой трансформации компании, в которой он работает почти 17 лет.

Там он сменил Дмитрия Пашутина, который стал директором по развитию в ivi. В ivi он вернулся — проработал там с 2011 по 2017 год директором по аналитике. Между ivi и Газпромом втиснулся год работы аналитиком медиасервисов в Яндексе.

В марте 2020 года «Газпром Медиа» возглавил бывший руководитель «Роскомнадзора» Александр Жаров. Зимой того же года был громко анонсирован перезапуск RuTube и превращение его в достойного конкурента YouTube. Позже стало известно, что RuTube будет производить собственный видеоконтент.