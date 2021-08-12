Яндекс продолжил усиливать пиар поиска: Мария Коломыченко займется стратегическими проектами


Мария Коломыченко рассказала в Facebook, что теперь работает в Яндексе, в команде коммуникаций Поиска, и руководит там стратегическими проектами. Об уходе из «Медузы» её бывший технический редактор рассказала 9 июня после признания издания иноагентом, каковое стало последней каплей, окончательно утвердившей решение Марии уйти из журналистики. К тому же, она окончательно выгорела и устала быть микроскопом, которым забивают гвозди. В июне она объявила, что ищет новую работу, которая будет интересной и важной для общества.

В мае этого года директором по коммуникациям поиска стал сооснователь приложения Prisma для обработки фото Арам Харди. Он тоже написал об этом пост в Facebook и рассказал, что его «отношение к коммуникации и бренду нетипичное». Группа поиска Яндекса, по его словам, ищет «сильных людей вплоть до руководителей отделов»

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Я, конечно, желаю Маше всех благ, но роль именно пиарщика поиска меня удивила.

    Хотя, конечно же, многие журналисты умеют много больше чем просто писать.

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