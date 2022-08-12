«Яндекс» планирует перевести из России в Израиль разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков, рассказал источник в профильном подразделении компании. По его словам, в компании обсуждаются несколько потенциальных названий новой структуры. Среди них roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai. Команда «Яндекса», которая занимается разработкой беспилотников, начала перевод своих процессов с внутренних платформ на зарубежные сервисы. В частности, специалисты хотят переехать с внутреннего менеджера задач Startrack на YouTrack или Jira, а системный код проекта перенести из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub.

«Яндекс» начал развивать направление беспилотных автомобилей с 2017 года, а в 2020-м объявил о выделении его в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group из группы «Яндекс.Такси». Разрешение на испытания беспилотного автомобиля в Израиле компания получила в 2018 году, с этого момента машины тестируются в стране, у «Яндекса» в регионе уже есть команда инженеров. После начала военных действий на Украине «Яндекс» лишился лицензии на эксплуатацию беспилотников в США, где также тестировал их с 2018 года. Российские разработчики беспилотного транспорта после начала военных действий на Украине и последовавших за ними санкций начали испытывать трудности с закупкой оборудования: «Лидары, видеокамеры, гироскопы — это не широко доступные на рынке компоненты, их производит узкое число зарубежных компаний под заказ». Приобретение компонентов осложнилось из-за логистики, а многие из них еще и являются товарами двойного назначения, поэтому их закупка стала крайне проблематичной, - сказал гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров