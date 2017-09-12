В ночь с 11 на 12 сентября 2017 года у «Яндекса» перестал работать поиск по блогам. Любой запрос выдаёт в ответ «0». Сейчас поиск по «Блогам» не входит в число активно предлагаемых сервисов и доступен лишь по выпадающему меню, среди других, не самых «горячих» сервисов поисковика.

Ссылка на «Поиск по блогам» исчезла со всех страниц «Яндекса» в июне 2015 года. Осенью того же года выяснилось, что за два последовательных обновления «Яндекс» ограничил «глубину» поиска по блогам одним месяцем. В 2016-м руководитель разработки Яндекс.Браузера Роман Иванов, без участия самого «Яндекса», но с участием волонтёров вернул часть поискового индекса в публичный доступ и запустил LJ Search — некоммерческий поиск по архивам «Живого журнала» 2000−2015 годов.



«Поиск по блогам» «Яндекса» привыкает к земле

Сегодня своеобразным аналогом «Живого журнала» стали пользовательские записи на Facebook и в других соцсетях. В начале 2014 года, американцы из Facebook отдали «Яндексу» Firehose (быстрое подключение к лентам публичных постов) для записей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Турции. С января 2014 статусы индексировались Яндексом и искались при помощи его «Поиска по блогам», но уже к осени следующего 2015 года Facebook перестал нуждаться в партнёрстве с «Яндексом» и закрыл подключение.



«Поиск по блогам» не входит в число восьми основных сервисов «Яндекса»

Несмотря на низкую значимость для поисковика «Поиска по блогам», в мае 2017 года «Яндекс» запустил блог-платформу для размещения публикаций блогеров, изданий и брендов — на базе своего рекомендательного сервиса «Дзен». Ранее «Яндекс» уже экспериментировал с собственной площадкой для публикаций — осенью 2007 поисковик выпустил, а к осени 2014 закрыл блог-сервис Я.ру (другое название WoW.ya.ru, «Вауяр»).