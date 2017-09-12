Яндекс.Такси запустил партнерскую программу по поддержке новых таксопарков «Мой таксопарк». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании. По его словам, желающий участвовать в проекте должен инвестировать 3 млн рублей собственных средств. Этих денег хватит, чтобы за месяц с нуля создать таксопарк из десяти новых автомобилей, взятых в лизинг.

Сервис Яндекс.Такси выделит каждому таксопарку персонального менеджера и обеспечит льготные условия на лизинг и страховку. В апреле компания уже договорилась с некоторыми автопроизводителями о скидках на покупку машин для таксопарков-партнеров сервиса: они составят от 8 до 16% от минимальной цены.

Обычно лизинговые компании отказываются финансировать новые бизнесы, потому что 90% таких компаний закрывается в течение года. Мы разработали всю проектную документацию и бизнес-план, которые доказывают, что работа новых таксопарков с Яндекс.Такси значительно снижает риски неплатежей по лизингу, — добавил представитель сервиса.

Инвестиции в проект не раскрываются. Предполагается, что за год проекта может быть создано примерно 500 таксопарков, в каждом из которых будет от 10−20 автомобилей. Рентабельность нового таксопарка за 3−4 года может составить до 40% в год от первых вложенных средств.