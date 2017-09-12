Яндекс.Такси поможет создать новые таксопарки, чтобы увеличить количество своих машин


Яндекс.Такси запустил партнерскую программу по поддержке новых таксопарков «Мой таксопарк». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании. По его словам, желающий участвовать в проекте должен инвестировать 3 млн рублей собственных средств. Этих денег хватит, чтобы за месяц с нуля создать таксопарк из десяти новых автомобилей, взятых в лизинг.

Сервис Яндекс.Такси выделит каждому таксопарку персонального менеджера и обеспечит льготные условия на лизинг и страховку. В апреле компания уже договорилась с некоторыми автопроизводителями о скидках на покупку машин для таксопарков-партнеров сервиса: они составят от 8 до 16% от минимальной цены.

Обычно лизинговые компании отказываются финансировать новые бизнесы, потому что 90% таких компаний закрывается в течение года. Мы разработали всю проектную документацию и бизнес-план, которые доказывают, что работа новых таксопарков с Яндекс.Такси значительно снижает риски неплатежей по лизингу, — добавил представитель сервиса.

Инвестиции в проект не раскрываются. Предполагается, что за год проекта может быть создано примерно 500 таксопарков, в каждом из которых будет от 10−20 автомобилей. Рентабельность нового таксопарка за 3−4 года может составить до 40% в год от первых вложенных средств.

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