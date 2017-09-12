«Лаборатория Касперского» закрывает в США свое подразделение Kaspersky Government Security Solutions, рассказали изданию The Bell два источника, близких к компании. В американском офисе компании работает около 10 человек, все они — граждане США. Это представительство было открыто в 2014 году, в его задачи входила разработка и поставка уникальных решений для американского правительства и его контракторов.

В начале июля 2017 года агентство General Services Administration, отвечающее за обеспечение государственных организаций в США, удалило «Лабораторию Касперского» из двух списков утвержденных поставщиков технологий для госорганов. Это произошло вскоре после того, как агентство Bloomberg выпустило очередную новость о возможных связях «Лаборатории Касперского» и самого Касперского с ФСБ и российскими силовиками. Ранее агентство уже выпускало тексты на эту тему, в самой ЛК информацию всегда опровергали.

В конце 2016 года ООО «Лаборатория Касперского Украина» заявила о ликвидации по решению владельца. Ранее, в сентябре 2015 украинские госорганы потеряли право покупать продукты «Лаборатории» из-за санкций.

11 сентября стало известно, что американский ритейлер Best Buy убрал с полок продукцию «Лаборатории Касперского», также основываясь на публикациях в СМИ. В 2016 году регион Восточная Европа и США принес ЛК больше половины выручки — $374 млн из $633 млн заработанных компанией за этот период. В компании не смогли прокомментировать информацию о закрытии американского офиса.