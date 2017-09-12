Вице-президент по мобильным продуктам Aviasales Иван Козлов перешёл во «ВКонтакте» на пост директора по продукту. Козлов займет новую должность, созданную в рамках усиления направления продуктов для мобильных пользователей ВК. Иван Козлов руководил мобильными продуктами Aviasales с 2012 года, а также работал над англоязычном проектом компании — Jetradar.

Иван перестал руководить мобильным подразделением в пятницу. Теперь Всеволод Биллевич является вице-президентом Aviasales по мобильным продуктам, при этом Иван остается в совете директоров и советником при новом вице-президенте, сказали «Роем!» в Aviasales.

В прошлом отдельными продуктами ВК управлял Андрей Рогозов, позднее операционный, а с 2017 года управляющий директор сети.