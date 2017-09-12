Сервис курьерской доставки Gett Delivery объявил о партнерстве с группой Inventive Retail Group, которая объединяет сети магазинов re: Store, Samsung, Sony Centre, Lego, Nike и другие. Об этом «Роем!» рассказали представители сервиса. В рамках партнерства Gett будет заниматься срочной доставкой товаров из интернет-магазинов. Первым магазином, подключенным к сервису, станет re: Store. С апреля 2017 года товары премиальных брендов за 1 день в России уже доставляет один из самых популярных у россиян магазинов — интернет-ритейлер AliExpress.

Партнёры Gett Delivery могут сделать доставку как платной (например, если у магазина невысокий поток заказов), так и бесплатной, также возможно оформление скидки за доставку. В последнем случае бренд будет платить невысокую цену, а Gett будет дотировать стоимость доставки водителям. Известно, что для покупателей доставка из re: Store будет бесплатной при покупке от 5000 рублей.

Сервис доставки Gett начал работать около года назад. Сегодня через него совершается около 20 000 заказов в месяц в Москве. Недавно компания расширила географию присутствия Gett Delivery в России: сервис стал доступен в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре.