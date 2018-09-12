Глава аналитической службы медиасервисов «Яндекса» Дмитрий Пашутин перешел в «Газпром-медиа» и возглавил управление развития и монетизации интернет-проектов холдинга. «Прямой замены [Пашутину] пока не планируется», — рассказали AdIndex в «Яндексе».

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В 2010—2011 годах Пашутин руководил отделом медиааналитики в «Видео Интернешнл» (сейчас НРА). С 2011 года отвечал за медиааналитику интернет-кинотеатра ivi, позднее был его директором по маркетингу, а так же работал в департаменте стратегической аналитики кинотеатра. Весной 2017 возглавил отдел аналитики медиасервисов «Яндекса».

В январе 2018 года «Яндекс» выделил блок сервисов: Яндекс.Музыка, КиноПоиск, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма в отдельную компанию. 100% «дочку» возглавил глава медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский, бывший директор по международной финансовой отчетности «Яндекса», участвовавший в организации IPO поисковика в 2011 году. Основным драйвером роста выручки медиасервисов была Яндекс.Музыка, самое доходное неигровое приложение в России, по данным рейтинга AppAnnie в 2017 году.