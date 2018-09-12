Специалисты «Юникорн» разработали дополнительный модуль для голосового помощника «Алисы», отвечающий за управление «умной квартирой», при этом все базовые возможности, заложенные в «Алису» Яндексом сохранились, сообщил CNews. Для того, чтобы включить чайник, изменить температуру или запустить сценарий «я ушел», достаточно просто попросить об этом вслух. «Юникорн» развивает платформу MySmartFlat, предназначенную для создания «умных» многоквартирных домов, в её составе: система «умный дом», учёт оказанных коммунальных услуг, услуги локальных бизнесов, online-страхование, форумы и чаты.

Помимо непосредственного предложения своей разработки частным лицам, пермский «Юникорн» продаёт систему MySmartFlat управляющим компаниям, застройщикам и другим бизнес-структурам.

В июле 2018 года выяснилось, что «Яндекс» зарегистрировал собственное устройство для управления «умным домом» Яндекс.Модуль. Его разработала американская компания NotAnotherOne, разрабатывавшая Яндекс.Станцию и системы «умного дома» Life Control для «Мегафона». В марте «Яндекс» позволил компаниям и пользователям разрабатывать собственные чат-боты для «Алисы».