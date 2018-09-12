В июле августе 2018 года телеканалы холдинга «Газпром-медиа», «Национальной медиагруппы» и «Первый канал» обвинили «Яндекс» в пособничестве пиратству и убрали с главной страницы поисковика свои прямые онлайн-трансляции. Как заметил «Роем!», вместо НТВ, ТНТ, ТВ-3, РЕН ТВ, «Пятого», «Первого» каналов на «Яндексе» можно до сих пор смотреть либо менее известные ТВ-каналы, либо новые нишевые видеопотоки под маркой самого «Яндекса». В частности, на момент публикации, на законном первом месте «Первого канала», стоит канал Яндекса «Комедии». В поисковике объяснили, что теперь они покупают у разных правообладателей права на их материалы и формируют эфирную сетку для серии тематических каналов, таких как: Я.Комедии, Я.Сериалы, Я.Мультфильмы и других. Периодически зрители Я.каналов видят рекламу. «Яндекс» отказался обсуждать потери в своём рекламном инвентаре, образовавшееся после ухода с его страниц лидеров российского эфирного ТВ.

Программу Я.телеканалов сейчас составляют люди , поисковик не использует никаких рекомендательных систем ( известны по сервисам-соседям в блоке Медиасервисов.Яндекса), способных либо сократить расходы « Яндекса» на контент , либо подобрать более « клейкие» и вовлекающие материалы , с большим суммарным числом рекламных вставок. Однако необходимые системы в распоряжении « Яндекса» есть. Ещё три года назад на YaC/m 2015 Виктор Ламбурт рассказал , как рекомендательные системы разогнали Яндекс.Музыку. За 9 месяцев длительность прослушивания музыки на сайте сайте выросла на 70%, соответственно выросла и выручка — реклама на Я.Музыке размещалась тогда повремённо: на «сутки», «неделю» и так далее.

Лидеры российского эфирного ТВ сотрудничали с «Яндексом» около года, первые масштабные тесты прямого ТВ-эфира на «Яндексе» начались летом 2017. С прошлого года «Яндекс» делится с ТВ-каналами рекламными доходами, но по словам представителя НМГ Алексея Уразова выплаты «ничтожны по сравнению с сотнями миллионов рублей ежегодных потерь, связанных с распространением пиратского контента вещателей». К январю 2018 года 49% площади главной страницы «Яндекс» отдал видео, кино и телевидению. По прогнозу аналитического центра НСК, российский рекламный рынок в 2018 году замедлит рост, однако у привычной для «Яндекса» контекстной реклама и свежих видеорекламных форматов в интернете может сохраниться тенденция к хорошему росту.

Ко второй половине 2016 года «Яндекс», ВКонтакте и Google обогнали «Первый канал» (тогда лидер) по аудиторным показателям MAU и DAU. К первому полугодию 2018 интернет впервые стал лидером и рекламного рынка, немного опередив ТВ-сегмент по объему размещений. При этом позиции двух медиа-сегментов оказались достаточно близки — каждый охватывал несколько больше 41% рынка. Следует отметить, что в ТВ-сегменте, так называемые «основные телеканалы», показали рост рекламной выручки чуть меньший, чем средний рост по всем ТВ-каналам вместе взятым (12% против 13%), однако «нишевые каналы», при не самой большой выручке, выросли на 46% — рекордные для всех без исключения форматов распространения рекламы, включая интернет-рекламу. Каждый новый интернет-телеканал «Яндекса» сегодня можно назвать MVP «нишевого интернет-телевидения». Представитель поисковика рассказал «Роем!», что уже в ближайшей перспективе число Я.каналов начнёт постепенно расти.