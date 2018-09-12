Apple в очередной раз обновил собственные телефоны, в частности новые модели iPhone XS и XS Max научились работать с двумя Sim-картами (для Китая два физических Sim, для остальных SIM+eSIM). Конкуренты из Samsung отправили в продажу первый нормальный смартфон с двумя картами ещё осенью 2007 года, 11 лет назад (не смартфоны Samsung с двумя sim-карточками можно было купить и раньше, например в 2003-м). Цены на новые iPhone начинаются с 88000 рублей.

Следует заметить, что с 2015-го года и Apple и Samsung пытаются наладить выпуск аппаратов, где вообще нет sim-карты в привычном понимании, а её (их) функционал реализован непосредственно в микросхемах смартфона.