Банк ВТБ (60,9% принадлежит государству) и «Почта России» намерены потратить в течение трех лет по 10,2 млрд рублей каждый на строительство сети из 38 логистических центров общей площадью 400 тыс. м². По статистике именно «Почта России» сегодня доставляет более 95% покупок из китайских интернет-магазинов в Россию. В перспективе новая логистическая сеть позволит обеспечить доставку покупок «на следующий день» после заказа товара онлайн покупателям во всех крупных городах страны, и «через день» в рядовых областных центрах.

ВТБ и «Почта России» раскрыли структуру будущей логистической сети:

Первый уровень терминалов состоит из 7 логистических хабов в Москве , Санкт-Петербурге , Казани , Екатеринбурге , Ростове-на-Дону , Новосибирске и Хабаровске*, которые расположены в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок , так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

Санкт-Петербурге Казани Екатеринбурге Ростове-на-Дону Новосибирске и Хабаровске*, которые расположены в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон. Второй уровень терминалов ( 10 центров) расположится в городах с населением более 1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов.

10 центров) расположится в городах с населением более 1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Третий уровень терминалов ( 21 центр) обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 тыс. человек.

Ранее в июне 2018 источники распространили слух о том, что ВТБ пытается выйти на рынок e-commerce через партнёрство с Alibaba. Банк был заинтересован и в предоставлении финансовых услуг и в возможности вложить свободные средства в развитие китайского магазина. Однако китайцы предпочли других партнёров и в сентябре заявили о создании СП с МегаФоном, Mail.ru Group и суверенным инвестфондом РФ.

* Город расположен практически на государственной границе Россия-Китай. Перелет из Хабаровска до таких китайских мегаполисов, как Пекин или Харбин занимает 2−3 часа.