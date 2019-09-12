Яндекс раскрыл планы своего участия в российском высшем, дополнительном и школьном образовании на ближайшие три года. По словам главы группы компаний Тиграна Худавердяна поисковик намерен «отдать долги» российским учителям. Как пообещала глава российского Яндекса (и одновременно профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ) Елена Бунина, в ближайшие три года поисковик потратит на образовательную инициативу 5 млрд рублей. Яндекс в контакте с Министерством Просвещения рассчитывает, что в 2022 году:

5 млн детей будут изучать 10 предметов по Яндекс.Учебникам ( сейчас созданы задания для учебников по русскому языку и математике);

сейчас созданы задания для учебников по русскому языку и математике); 100 000 ИТ-специалистов выпустится из собственных или партнёрских образовательных программ Яндекса ( это в 10 раз больше числа сотрудников Яндекса сегодня). 30 000 школьников научатся программировать в Яндекс.Лицее и IT-классах. 20 000 специалистов окончат профильные кафедры в партнёрских вузах. 50 000 специалистов пройдут профессиональную переподготовку в Яндекс.Практикуме;

это в 10 раз больше числа сотрудников Яндекса сегодня). 30 000 школьников научатся программировать в Яндекс.Лицее и IT-классах. 20 000 специалистов окончат профильные кафедры в партнёрских вузах. 50 000 специалистов пройдут профессиональную переподготовку в Яндекс.Практикуме; 500 тысяч учителей ( примерно треть российских учителей , по состоянию на 2018 год) научатся работать с цифровыми образовательными платформами.

примерно треть российских учителей по состоянию на 2018 год) научатся работать с цифровыми образовательными платформами. Самое сложное образование Яндекс даёт в рамках Школы Анализа Данных. До 2022 года ШАД успеет выпустить 600 специалистов по машинному обучению мирового уровня , оценила потенциал Школы Бунина.

Гендиректор российского Яндекса отдельно подчеркнула, что мотивированные дети мотивированных родителей в Москве, Санкт-Петербурге имеют достойные образовательные возможности. В провинции это, часто не так, но Яндекс работает и за пределами крупнейших городов — уже сейчас Яндекс.Лицей охватывает 131 город. Ключевым звеном там зачастую является подготовленный учитель и учебные материалы.

Яндекс выпускает материалы для учителей в гибких форматах, где учитель может адаптировать задания (сейчас по русскому или математике) к местной специфике, что хорошо воспринимается учениками. Яндекс исследовал уровень подготовленности 6000 тысячах школьников и убедился, что использование его образовательных платформ действительно делает уровень подготовки учеников выше, чем обучение без них.

Презентация Образовательной инициативы Яндекса