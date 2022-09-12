VK и «Яндекс» объявили о завершении сделки по покупке-продаже сервисов «Дзен» и «Новости». Их получила VK, а «Яндексу» досталась платформа доставки еды Delivery Club. ФАС одобрила сделку. «Яндекс» обещал, что сохранит бренд Delivery Club, но работать он будет на той же платформе, что и «Яндекс Еда». VK сообщила, что первые результаты деятельности «Дзена» и «Новостей» будут консолидированы в отчетности VK с третьего квартала 2022 года. VK приобрела права на технологии и айдентику сервисов «Дзен» и «Новости», регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена». VK тоже пообещала, что сервисы сохранят привычный пользователям интерфейс, работу над ними продолжат прежние команды. «Дзен» также сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении, заявила VK.

О том, что «Яндекс» ведет переговоры по продаже «Новостей» и «Дзена» компании VK, стало известно в марте. В августе «Яндекс» объявил, что после продажи «Новостей» будет развивать сайт ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Бывшая главная страница «Яндекса» yandex.ru будет автоматически перенаправлять пользователей на сайт dzen.ru, принадлежащий VK.