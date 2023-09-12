Объем IT-рынка России (включая софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование) вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. При этом рынок оборудования достигнет 4,2 трлн руб., а 2,8 трлн руб. будет приходиться на сегмент IT-услуг и программного обеспечения. Доля отечественных разработчиков в различных сегментах возрастет с 50% в 2023 г. до 90%. К такому выводу пришли аналитики компании Strategy Partners (входящей в экосистему Сбера). Согласно подсчетам Strategy Partners, последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем в 2 раза быстрее мирового – на 12% в год против 5% в долларовом выражении. Сфера ПО и IT-услуг развивалась быстрее остальных сегментов: среднегодовой темп ее роста в 2019–2022 гг. составил 19,4%.

В 2022 г. на фоне резкого сокращения продаж софта в России со стороны иностранных вендоров кратно увеличились продажи российских игроков, говорится в исследовании. Суммарная выручка крупнейших российских разработчиков ПО и интеграторов увеличилась более чем на 28%, тогда как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62%. Еще в прошлом году на рынке ПО сформировалась серая зона, состоящая из лицензий Windows, приобретаемых в рамках параллельного импорта, нелицензионного софта и программ неизвестного происхождения. В ближайшие семь лет она будет расти почти на 18% в год, прогнозируют авторы исследования. В 2022 г. рынок ОС составлял 18,9 млрд руб., из которых на российских вендоров приходилось 7,2 млрд руб.: около 75% продаж пришлось на долю группы «Астра», 12% – «Базальт СПО» и 9% – «Ред cофт». К 2030 г., по прогнозам Strategy Partners, рынок операционок вырастет в 4 раза до 72 млрд руб., из которых на продукты российских разработчиков будет приходиться 63,8 млрд руб. В этом прогнозе аналитики учитывали эффект низкой базы, ценовой фактор и потенциал оснащения софтом новых сегментов рынка, пояснил директор Strategy Partners Роман Тиняев.