«Сбер» и «Яндекс» уже больше года разрабатывают свои средства поддержки написания кода разработчиками, аналог майкрософтовского GitHub Copilot, на текущий момент сберовским продуктом GigaIDE пользуется больше 20 тысяч разработчиков.

«Яндекс» в то же время зарегистрировал наименование «Yandex Code Assistant», сроки выхода продукта в срок неизвестны.

По словам Григория Атрепьева, директора по продукту Yandex Cloud, ожидается, что Yandex Code Assistant будет совместим с «популярными редакторами кода».

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