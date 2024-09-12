Кошелёк Telegram (@wallet) разослал по российским пользователям видео с блогером Валентином Петуховым, известным в миру как Wylsacom.

Видео по структуре выстроено как рекламный обзор, перечисляются криптовалюты использующиеся в кошельке, разъясняются методы ввода-вывода, доллары США приравниваются к USDT (что не совсем верно), упомянут и факт раздачи бонусов.

Фактически, другим способом продвигать кошелёк с рассказом о бонусах, крипте и обменниках, кроме как через ресурсы Telegram, в России сейчас нельзя — с августа 2024-го года реклама всех этих сервисов запрещена.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>