В течение трех лет интернет-компания Alibaba, которая занимается также облачными технологиями и разработкой искусственного интеллекта, планирует вложить примерно $15 млрд в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), пишут «Ведомости». Правительство Китая хочет, чтобы он стал мировым лидером в разработке ИИ к 2030 году. Если компания будет инвестировать в инновации около $5 млрд в год, это составит около 14% ее прогнозируемого годового оборота.

По словам директора по технологиям Alibaba Джеффа Чжана, для этого будет создано подразделение Alibaba DAMO Academy, которое он возглавит. Для работы в нем компания наймет примерно 100 ученых. Как заявил основатель Alibaba Джек Ма, DAMO должна просуществовать минимум 85 лет.

«Академия» откроет исследовательские лаборатории и будет сотрудничать с престижными учебными заведениями. Компания предполагает финансировать исследования в таких областях, как анализ больших данных, квантовые вычисления и машинное обучение. В пресс-релизе компании говорится, что сначала исследовательских лабораторий будет 7: в Китае (Пекин и Ханчжоу), США (Сан-Матео и Белвью), России (Москва), Израиле (Тель-Авив) и Сингапуре.