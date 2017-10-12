Популярность облачных сервисов растет. Процесс хранения, обработки информации становится проще, комфортнее — нет привязки к рабочему месту, работать можно с любого устройства. Но некоторые компании пока не могут довериться «облакам», думают про низкий уровень надежности. Особенно, если это касается конфиденциальных данных, с которыми работают в 1С.

Дарья Гаврилова, маркетолог компании Scloud , рассказала «Роем!» о популярных мифах и опасениях, связанных с работой 1С в облаке. Не так все сложно, как кажется. 1С в облаке — это та же 1С, но размещенная не на жестком диске компьютера, а на удаленном сервере (в облаке). Таким образом, уже есть жирный плюс: вам не надо заниматься долгой дорогой установкой, настраивать платные обновления — вам просто надо зарегистрироваться в сервисе.

1С в облаке для сокращения затрат интернет-магазина

Когда бизнес по продаже авторских украшений начал расти, потребовалась удобная система учета всех проводимых операций. Естественно, первая мысль была — подключить 1С, что же еще. Но, как только начали прогнозировать бюджет на содержание программы, тем более в кризис, решили, что не потянем такие расходы. Поискав информацию, наткнулись на сервис 1С в облаке, решили протестировать… Работаем с ним по сей день. Удобно в плане сдачи отчетности, в любой момент можно обратиться в службу поддержки — ребята мгновенно отвечают. Я очень довольна, — Наталья Кругляк, интернет-магазин «Нечего надеть».

Серьезный уровень безопасности данных

Кто-то говорит, что доверять хранение данных кому-то, тем более в облако — не самый надежный метод. Но так ли это на самом деле? На самом деле собственный сервер не так и безопасен: вероятность выхода из строя или сбоев в операционной системе никто не отменял. По-настоящему отказоустойчивая собственная система выйдет «в копеечку»: резервные серверы, интернет-каналы, электропитание и поддержка всего этого хозяйства.

Чтобы избежать потери ценной информации, Scloud хранит данные ваших баз в крупном надежном дата-центре уровня Tier-3, которому не страшны ни пожары, ни взломы, ни отключения электроэнергии. Это касается и конфиденциальности — все данные передаются по SSL-каналу, и никто к ним не имеет доступа (включая сотрудников компании).

Без привязки к месту

Мы давно и успешно сотрудничаем с компанией, специфика работы которой — организация и прием как отечественных, так и зарубежных музыкантов. Ребята постоянно в разъездах, бухгалтер на аутсорсе, поэтому устанавливать стандартную 1С - не выход. Регистрация в нашем сервисе для клуба Volta стало хорошим решением с точки зрения мобильности, так как их бухгалтер спокойно сдает отчетность сразу из 1С , и с точки зрения экономии — небольшая ежемесячная оплата, в которую включен весь функционал 1С.

Программа 1С отлично запускается на Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Это очень удобно в разгар отчетности, когда горят все сроки, а вы находитесь не в офисе — можно спокойно выдохнуть и отправить сразу из 1С, например, со своего смартфона.

Начать работу с 1С в 2 клика

Потребуется всего минута на регистрацию и можно свободно работать в 1С, выбирать нужную конфигурацию, добавлять пользователей. Нужно подключить отчетность прямо из 1С? Без проблем! От Вас только небольшой пакет документов, остальное сделаем мы (изготовим ЭЦП, разместим на серверах, проконсультируем).

Все вопросы по работе с типовыми конфигурациями можно бесплатно задавать нашим консультантам, которые всегда с радостью помогут разобраться. По общим техническим вопросам мы даем полноценную поддержку 24/7. Да, да, в ночное время мы не просто зафиксируем заявку, а сразу же приступим к решению.

Про гарантии безотказности сервиса

У нас, пожалуй, лучшая в плане отказоустойчивости серверная система среди сервисов, предоставляющих аренду 1С. Мы уверены, что Ваша 1С будет доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и единственные, кто дает за это настоящие финансовые гарантии без «звездочек». В случае ситуации, когда нет доступа к сервису в течение 4-х часов, клиент получает 1 месяц бесплатной работы.

В итоге

Облачный сервис удобен для компаний, разного статуса и вида деятельности. Каждая организация найдет в нем преимущество именно для себя: мобильность, экономия и т. д. Сегмент компаний, которые уже работают с 1С, также могут быть заинтересованы в облаке, если понимают, что им нужна более современная и функциональная альтернатива стандартной программе.