Национальная система платежных карт (НСПК) разработала новую программу лояльности, в рамках которой с середины октября держатели карт «Мир» смогут получать дополнительные выгоды: на карты будут начисляться кэшбэк до 15% от суммы покупки и до 1,75 мили на полёты «Аэрофлотом» с одной операции (плюс приветственные 3 000 миль при оформлении премиального «пластика»). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей СПМ-банка, который станет первым оператором программы. По словам источника, близкого к ЦБ, за ним последуют Сбербанк, Бинбанк, Альфа-банк и «Открытие».