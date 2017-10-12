«Союз LTE», в который входит «большая четверка» сотовых операторов, просит Госдуму пересмотреть предложение об увеличении поступлений в бюджет от операторов за использование частот. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ассоциации Гульнары Хасьяновой, направленное председателю Госдумы Вячеславу Володину. Ассоциация считает, что повышение платы за спектр запустит «крайне негативный для отрасли связи сценарий». Хасьянова отметила, что финансовое положение отрасли также пострадает из-за трат на хранение данных по закону Яровой и по закону о критической инфраструктуре.