Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения против «Лаборатории Касперского» «беспочвенными и бездоказательными». 12 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что российское правительство использовало программы «Лаборатории Касперского» для шпионажа на компьютерах по всему миру.

В середине сентября администрация Трампа обязала всех американских чиновников удалить со своих компьютеров и локальных сетей продукты «Лаборатории Касперского», из-за того, что «Лаборатория Касперского» якобы сотрудничает с российскими спецслужбами, из-за чего российские власти могут получать информацию через компанию.