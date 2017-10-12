12 октября законопроект о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на заблокированные сайты прошел первое чтение в Госдуме. Инициаторами проекта стали депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Согласно документу, в течение 30 дней интернет-поисковики должны подать заявку на подключение к реестру заблокированных ресурсов Роскомнадзора. Затем поисковики обязаны прекратить выдачу ссылок на запрещенные в России сайты. Проект предусматривает штрафы в размере 5 000 рублей для граждан, 50 000 рублей для должностных лиц и 500−700 000 рублей для юридических лиц.

В июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования анонимайзеров и сервисов VPN. Проект обязывал Роскомнадзор создать Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), где должны фиксироваться все запрещенные ресурсы и подключаться к которой по требованию ведомства обязаны все поисковики в России.