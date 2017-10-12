Дочка Alphabet Waymo требует от Uber заплатить компенсацию в $1 млрд и принести официальные извинения, в этом случае она готова отозвать свой иск, пишет Reuters со ссылкой на предложение Waymo, направленное в адрес Uber.

В феврале этого года Waymo обвинил Uber в использовании её наработок, украденных бывшим сотрудником Google Энтони Левандовски. Uber, в свою очередь, отрицал использование каких-либо технологий Waymo. В мае Левандовски уволили из Uber, но это не помогло закрыть вопрос с иском. Изначально Waymo требовала от Uber компенсацию в размере $2,6 млрд.