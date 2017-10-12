Новые российские купюры украсил шрифт из коллекции Google (или Microsoft)


Рустем Адагамов подметил:

Одна из степеней защиты новых российских купюр — использование бесплатного шрифта Open Sans из библиотеки Google с небольшим сжатием по горизонтали. Чтобы запутать фальшивомонетчиков. Они на такой подарок даже не рассчитывают!

UPDATE: а есть еще мнение, что это майкрософтовский шрифт Segoe UI.
www.fonts-online.ru/font/Segoe-UI

Рустем Адагамов про российские банкноты 200 и 2000 рублей и шрифты Google Microsoft Segoe UI на них

Одна из степеней защиты новых российских купюр — использование бесплатного шрифта Open Sans из библиотеки Google с небольшим сжатием по горизонтали. Чтобы запутать фальшивомонетчиков. Они на такой подарок даже не рассчитывают!

UPDATE: а есть еще мнение, что это майкрософтовский шрифт Segoe UI.
www.fonts-online.ru/font/Segoe-UI

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