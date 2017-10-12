Рустем Адагамов подметил:
Одна из степеней защиты новых российских купюр — использование бесплатного шрифта Open Sans из библиотеки Google с небольшим сжатием по горизонтали. Чтобы запутать фальшивомонетчиков. Они на такой подарок даже не рассчитывают!
UPDATE: а есть еще мнение, что это майкрософтовский шрифт Segoe UI.
www.fonts-online.ru/font/Segoe-UI
Одна из степеней защиты новых российских купюр — использование бесплатного шрифта Open Sans из библиотеки Google с небольшим сжатием по горизонтали. Чтобы запутать фальшивомонетчиков. Они на такой подарок даже не рассчитывают!
UPDATE: а есть еще мнение, что это майкрософтовский шрифт Segoe UI.
www.fonts-online.ru/font/Segoe-UI
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Никогда такого не было и вот опять
https://www.fonts-online.ru/font/AdverGothic-Italic