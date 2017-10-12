Объединенная киносеть Александра Мамута «Синема парк» и «Формула кино» не покажет фильм «Сделано в Америке» c Томом Крузом. Причиной стали разногласия со студией Universal Pictures, которую возмутила 10% наценка на билеты установленная билетным процессингом Рамблер.Касса, также входящим в холдинг Мамута.

Производитель «Сделано в Америке» Universal Pictures потребовала свой процент со сборов, предложив внести изменения в договор и разделить между ней и объединённой киносетью деньги, полученные дополнительно благодаря комиссии. Также по данным издания Cinemaplex, «Сделано в Америке» из проката убрали сети «Монитор», «Люксор» и «Мираж Синема», а также многие региональные сети и независимые кинотеатры. Причиной этого было то, что UPI потребовал от них включить в расчёты с ней совокупную стоимость входного билета.

Весной этого года структуры Мамута купили «Синема Парк» и «Формула кино». После этого в июне кинотеатры отказались от услуг прошлого процессинга «Киноход» и стали работать только через родственную им Рамблер.Кассу. C 11 сентября цены на онлайн-билеты в «Синема Парк» и «Формула кино» возросли на 10% из-за сервисного сбора, которую установила Рамблер.Касса. «Киноход» не берет наценку с пользователей и работает за комиссию от киносетей. При этом кинотеатры все равно стремятся продавать билеты напрямую. Например в середине сентября «Каро», которая использует «Киноход», объявила о скидке в 10% на билеты, купленные на сайте компании без посредников.