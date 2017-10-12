«Тинькофф Банк» объявил о приобретении доли в 55% в конструкторе платежных решений для интернет-бизнеса CloudPayments. Сумма сделки не раскрывается. Оставшиеся 45% CloudPayments по-прежнему принадлежат ее основателям и сотрудникам, которые продолжат развивать бренд CloudPayments. «Тинькофф Банк» вправе выкупить оставшуюся долю в течение двух лет. В структуру сделки включены все компании, которые входят в группу CloudPayments: бизнесы в Казахстане и Латвии, а также компания CloudKassir.

CloudPayments основан в 2014 году Константином Ян и Дмитрием Спиридоновым. Миноритарная доля в проекте принадлежит инвестфонду Titanium Investments сына Сергея Кириенко Владимира Кириенко. В апреле 2017 года CloudPayments вышел на рынок Казахстана. На открытие новой компании были привлечены инвестиции неназванного казахского предпринимателя в размере $3,4 млн в обмен на 40% CloudPayments Kazakhstan.