My.Games может провести в ближайшее время IPO или приобрести уже торгующуюся компанию, рассказали The Bell источники в Mail.ru Group. Игровое направление оказалось единственным, которое компании удалось вывести на международный уровень, оно приносит почти половину выручки. В отдельную структуру оно выделилось около полутора лет назад: собеседники The Bell считают, что именно эта сегрегация стала залогом успеха My.Games.

даже внутри самой группы игровой бизнес существует довольно независимо — и именно этой независимости он обязан своими менеджерскими успехами, признают эксперты. «Они даже все купленные студии тоже оставляют обособленными, чтобы не терять предпринимателей и не делать из них сотрудников Mail.Ru Group», уточнил один из них.

В случае выхода игрового подразделения на биржу Mail.ru Group потеряет в отчётности ту часть выручки (почти половину), которое оно приносит, но станет крупнейшим акционером компании, которая за пределами группы будет стоить дороже, чем «внутри».

Впрочем, еще один собеседник The Bell смотрит на эту перспективу скептически. «Убедить акционеров вывести что-то за периметр очень тяжело. Это размещение, которого очень ждут люди внутри [игрового бизнеса Mail.Ru Group], но сдвинуть ситуацию с места не могут».

В начале октября стало известно, что онлайн-кинотеатр ivi и маркетплейс Ozon могут разместиться на американской бирже уже в этом году.