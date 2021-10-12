Компания Mail.ru Group сменит название на VK, сервисы будут переименованы в едином стиле, например, «Юлу» переименуют в «VK объявления».

Компания уже экспериментировала со сменой брендов своих проектов, в частности, проект Worki был переименован в «VK работа». Но переименование всего холдинга является существенно более серьёзным шагом: скорее всего, это признание того факта, что почта становится менее современным способом коммуникации, чем мессенджеры и соцсети: компанию беспокоит то, что 57% пользователей продуктов Mail.ru ассоциируют её с почтой, а не с остальными предоставляемыми группой услугами.

Процесс обновления будет двойственным: с одной стороны, старые проекты будут «прилепляться» бренду VK, с другой стороны, сам бренд VK, как это ни странно, будет отлепляться от социальной сети «ВКонтакте». Проекты с сильными собственными брендами, например, «Одноклассники», оставят их, хотя на них и будет указываться принадлежность к группе VK.

Те проекты, где MRG не является единственным акционером, также сохранят свою айдентику, с указанием того, что они входят в VK.

Помимо изменений брендов, будет существенно пересмотрен/переформатирован портфель проектов компании: «Пульс» поглотит все контентные редакции, а авторы контентных проектов станут редакторами контентной медиасети, по аналогии с UGC-проектами «Яндекса».

Изменения, помимо осовременивания восприятия проектов Mail.ru Group, скорее всего должны помочь компании удовлетворить желание акционеров в отношении роста стоимости компании, которая на текущий момент сильно расходится, например, с «Яндексом», достаточно стабильно наращивающим капитализацию:

Динамика стоимости акций YNDX и Mail.LN за последний год