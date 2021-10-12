Яндекс приобрёл израильское подразделение немецкой компании Wind. Это один из самых успешных европейских филиалов Wind и лидер рынка, электросамокаты очень востребованы в Израиле. Только в центре Тель Авива «десятки тысяч пользователей уже совершили 4 миллиона поездок», пишет местная пресса.
Самокаты появятся в сервисе Yango — под этим брендом Яндекс развивает в Израиле заказ такси и доставку продуктов (запущена год назад. Израильский фудтех Яндекса состоит из «Еды» и «Лавки»). Курьеры Yango, по мнению корреспондента Globes, смогут использовать самокаты для доставки, технологии Wind могут пригодиться для беспилотной доставки, которую Яндекс сейчас разрабатывает.
Помимо собственно флота самокатов, Яндекс получил исследование и разработку, операционное подразделение, все сотрудники Wind окажутся в штате Яндекса (в Израиле уже работают около 250 человек)
Гендиректором израильского Яндекса стал Юваль Кинан, до этого бывший заместителем гендиректора в компании Partner. Это один из крупных местных операторов сотовой связи, интернета, телефонии и IPTV.
Российский фудтех, особенно в нише быстрой доставки продуктов, довольно успешен в международной экспансии. В отзывах к Yango Deli пользователи радуются быстрому прибытию заказа, скорость для них оказывается важнее более высоких, чем в супермаркете, цен.
Основатель рекламного агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал для канала «Фудтех» об успехах аналогичных бизнесов в Нью-Йорке. У Buyk от основателей «Самоката» тоже много восторженных отзывов в App Store, к тому же, получившая летом $46 млн инвестиций компания может позволять себе привлекать пользователей ценами:
На первый заказ по умолчанию идёт скидка $20 (при заказе от $21), а на второй заказ скидка $40 (при заказе от $45). В FNM по умолчанию никаких бонусов нет, но можно без проблем найти в соцсетях сервиса промокод со скидкой 50% на первый заказ;
Отдельно стоит отметить, что для американцев, с которыми я общаюсь, такие сервисы — в новинку. Т.к. большинство пользуется доставкой от Amazon, которую, как правило, нужно ждать около одного дня. В районе Chelsea я встретил промоутеров, которые раздавали листовки Buyk и рассказывали о принципах работы сервиса, показывая, как всё это работает.
Сейчас в сторах можно увидеть много восторженных отзывов, что людям доставляют пакеты с продуктами за 7−8 минут после заказа (мне Buyk и FNM (Fridge No More от Павла Данилова и Антона Гладкобородова) доставляли заказы за 6 и 8 минут соотвественно). Так что доставка за 15 минут для местных — приятное удивление.
— В обоих сервисах, в отличие от России, можно заказать лекарства: обезболивающее, витамины, спреи
и т. д.Это очень удобно — в один из дней я проснулся с температурой после прививки, и, чтобы не идти в аптеку, получил Терафлю уже через 10 минут.
— И в FNM и в Buyk я заметил, что практически нет обычной воды: можно купить кокосовую, сладкую, витаминную, воду из премиум-сегмента, но нет обычной воды на каждый день.
— В FNM по умолчанию, на американскую манеру, стоят чаевые курьерам (на выбор от 10 до 25%, но также можно выставить своё число от 0 до 100%). В Buyk опции с чаевыми курьерам пока нет.
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