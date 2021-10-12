Яндекс приобрёл израильское подразделение немецкой компании Wind. Это один из самых успешных европейских филиалов Wind и лидер рынка, электросамокаты очень востребованы в Израиле. Только в центре Тель Авива «десятки тысяч пользователей уже совершили 4 миллиона поездок», пишет местная пресса.

Самокаты появятся в сервисе Yango — под этим брендом Яндекс развивает в Израиле заказ такси и доставку продуктов (запущена год назад. Израильский фудтех Яндекса состоит из «Еды» и «Лавки»). Курьеры Yango, по мнению корреспондента Globes, смогут использовать самокаты для доставки, технологии Wind могут пригодиться для беспилотной доставки, которую Яндекс сейчас разрабатывает.

Помимо собственно флота самокатов, Яндекс получил исследование и разработку, операционное подразделение, все сотрудники Wind окажутся в штате Яндекса (в Израиле уже работают около 250 человек)

Гендиректором израильского Яндекса стал Юваль Кинан, до этого бывший заместителем гендиректора в компании Partner. Это один из крупных местных операторов сотовой связи, интернета, телефонии и IPTV.

Российский фудтех, особенно в нише быстрой доставки продуктов, довольно успешен в международной экспансии. В отзывах к Yango Deli пользователи радуются быстрому прибытию заказа, скорость для них оказывается важнее более высоких, чем в супермаркете, цен.

Основатель рекламного агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал для канала «Фудтех» об успехах аналогичных бизнесов в Нью-Йорке. У Buyk от основателей «Самоката» тоже много восторженных отзывов в App Store, к тому же, получившая летом $46 млн инвестиций компания может позволять себе привлекать пользователей ценами: