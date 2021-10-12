Борис Вольфсон рассказал о своём новом месте работы: «с октября начал отвечать за продукт в СберМаркете». До конца сентября он работал директором по развитию бизнеса в HeadHunter Group, в частности, участвовал в организации IPO, перейдя на эту позицию с поста технического директора HH.
Вольфсон опубликовал в Facebook пост о том, что ищет специалистов в свою команду: «продуктовиков разного уровня от Middle/Senior до CPO домена, дизайнеров и исследователей». Он уточнил, что «до конца года около 800 человек будут заниматься разными аспектами разработки продуктов от аналитики и управления продуктами до разработки и DevOps’а».
Вольфсон будет «отвечать за построение продуктовых процессов, создание и реализацию стратегии развития продукта и продуктовой культуры», рассказали в Сбере прессе.
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Стоит обсудить историю с ДулбьГИС.
и т. п.
Они были гораздо круче карт Яндекса.
Реально точнее на порядки, полнее, при этом вышли в десятки стран, первыми зашли под крыши — начали размечать бутики в торговых центрах, разметили все магазине в Дубай-молле, самом крупном магазине мира,
Мэрия Москвы, например, принимала как официальные номера, которые 2GIS присваивал ненумерованным зданиям (унас на Макеева, например, на бывшем Пресненском электромеханическом заводе, где мы сидели несколько лет назад, они разметили сотню безымянных заводских зданий, у которых не было номера и адреса, и мэрия признала номера официальными).
А недавно Синодов мне сказал, что теперь там ничего найти невозможно. Сбербанк опять сработал как анти-Мидас.
Я сам не пользуюсь, не могу сравнить.
был дубль, стал дулбь.
по свежему отчету Окко теряет долю так, что его скоро ростелекомовский wink обойдет.
а где они как позитивный Мидас сработали? ну, кроме финансовых услуг.
до конца года около 800 человек
30000 одних курьеров?
А с финансовыми услугами — что там нужно «сработать»? Взял у цебе дешёвых денег, продал гражданам дорого. Сел на госкорпорацию — да ехай.