Борис Вольфсон рассказал о своём новом месте работы: «с октября начал отвечать за продукт в СберМаркете». До конца сентября он работал директором по развитию бизнеса в HeadHunter Group, в частности, участвовал в организации IPO, перейдя на эту позицию с поста технического директора HH.

Вольфсон опубликовал в Facebook пост о том, что ищет специалистов в свою команду: «продуктовиков разного уровня от Middle/Senior до CPO домена, дизайнеров и исследователей». Он уточнил, что «до конца года около 800 человек будут заниматься разными аспектами разработки продуктов от аналитики и управления продуктами до разработки и DevOps’а».

Вольфсон будет «отвечать за построение продуктовых процессов, создание и реализацию стратегии развития продукта и продуктовой культуры», рассказали в Сбере прессе.