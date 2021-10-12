Виктор Ламбурт, руководивший Дзеном 7 лет с момента его появления, и Дмитрий Иванов, возглавивший его в 2018 году. Они будут «заниматься другими проектами» в Яндексе, уходит из Дзена и Александр Соболь, отвечавший за работу с блогерами. Вместо Соболя развивать блогерскую платформу и монетизацию будет Ринат Низамов. Возглавлять Дзен будет Антон Фролов, ранее — технический директор платформы. До этого он развивал Яндекс.Переводчик и боролся со спамом в «Лаборатории Касперского».
Александр Соболь «, растущий и важный для Яндекса проект».
Низамов пришёл в Дзен «развивать контент» в середине июля этого года. С 2016 года он руководил проектом «Сеть городских порталов» в Shkulev Media Holding, до этого работал в «Комсомольской правде», на НТВ и E1. В своем первом интервью в новой должности он рассказал о планах:
«Монетизация контента в Дзене растет ежегодно, и в 2021 году общая сумма всех выплат сравнится с годовым бюджетом нескольких крупных городов России. Фактически Дзен сегодня обеспечивает работой десятки тысяч людей. И если мы сделаем еще более понятную программу мотивации авторов, это позволит нам привлечь больше классных и талантливых блогеров. Уже сейчас мы вводим разные системы мотивации для разных типов контента — например, для коротких видео и постов. Мы понимаем, что есть контент, на создание которого блогеры тратят больше своего времени, к примеру, на длинные видео. Мы хотим сделать так, чтобы блогеры могли как минимум окупить свои затраты на создание контента, а также неплохо заработать».
Еще недавно Дзен воспринимался как текстовая платформа. Но уже сейчас 52% пользовательского внимания у нас уделяется видео. И, судя по интересам аудитории, эта доля будет только расти. Сегодня можно сказать, что Дзен — платформа видео-first.
Нам предстоит большая работа, чтобы удовлетворить запросы аудитории. Поэтому мы планируем поделить контент и авторов на разные тематические группы и за каждой группой закрепить менеджера или целую службу, которая будет анализировать, насколько широко, по сравнению с другими платформами, у нас представлена та или иная тема.
Сегодня в Дзене не так уж много нишевых блогеров, и мы хотим это исправить, чтобы у аудитории сформировалась привычка находить интересный контент именно на нашей платформе.
Точечная, системная работа по узким категориям — это тот фронт, который нам предстоит развернуть. Ивенты, отдельные чаты, выделенные менеджеры, поддержка по каждой из категорий, стабильный доход, система премий — мы надеемся, что все это позволит нам завоевать симпатии большинства талантливых блогеров страны.
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Писец, он же просто тупой школьник-мажорник. Удачно женился?
Он, похоже, протесты в Екабурге организовывал.
А, ну и это, конечно, до слёз: «привлекать больше классных и талантливых блогеров в Дзен». Да, ещё, ЕЩЁ больше!
Там самое печальное с талантливыми авторами, что намеренно подписываешься на интересных себе и полностью оригинальных, у меня про политику, историю и стройку, раньше было ещё про музыку (но они сдались первыми, забросили площадку), а в ленту прёт волна не их материалов, обстоятельных, как мне нравится, больших хороших, а мусор на 2 абзаца!
Дичь какая-то, копипаста, рерайт в стиле «мы читали большие развлекательные сайты и переписали прикол». Типа я читал большую заметку чела из Мархи о всяких там тонких нюансах деревяшек, половину даже не понял, нет инженерного образования, но понравилось и кликнул, что Мне Вот Это хорошо. А наливают в ответ идиотиков, пересказчиков тезисов из рекламных роликов.
Экономическую руку рынка вижу. Галиматья явно дешевле в создании и распространении. Сколько «заработал» тот же Сапожник и остальные писатели оригинального материала, можно прочесть в многочисленных заплачках авторов о том, как их даже забанили нахрен, и про сверх-доходы в стиле рублей 500.
PS, Но вообще идея, чтобы немного персонализированное издание собиралось на главной Яндекса — хорошая. Зашёл, увидел, прочёл. Сразу из разных изданий, площадок. Только не работает.
Тут даже не в том дело, что мусор лезет вместо хорошего контента, а в том, что столько хорошего контента, сколько трафика у Дзена — по-моему, просто не может быть или производство будет стоить сотни миллиардов рублей, чего тоже не может быть.