Виктор Ламбурт, руководивший Дзеном 7 лет с момента его появления, и Дмитрий Иванов, возглавивший его в 2018 году. Они будут «заниматься другими проектами» в Яндексе, уходит из Дзена и Александр Соболь, отвечавший за работу с блогерами. Вместо Соболя развивать блогерскую платформу и монетизацию будет Ринат Низамов. Возглавлять Дзен будет Антон Фролов, ранее — технический директор платформы. До этого он развивал Яндекс.Переводчик и боролся со спамом в «Лаборатории Касперского».

Александр Соболь «, растущий и важный для Яндекса проект».

Низамов пришёл в Дзен «развивать контент» в середине июля этого года. С 2016 года он руководил проектом «Сеть городских порталов» в Shkulev Media Holding, до этого работал в «Комсомольской правде», на НТВ и E1. В своем первом интервью в новой должности он рассказал о планах:

«Монетизация контента в Дзене растет ежегодно, и в 2021 году общая сумма всех выплат сравнится с годовым бюджетом нескольких крупных городов России. Фактически Дзен сегодня обеспечивает работой десятки тысяч людей. И если мы сделаем еще более понятную программу мотивации авторов, это позволит нам привлечь больше классных и талантливых блогеров. Уже сейчас мы вводим разные системы мотивации для разных типов контента — например, для коротких видео и постов. Мы понимаем, что есть контент, на создание которого блогеры тратят больше своего времени, к примеру, на длинные видео. Мы хотим сделать так, чтобы блогеры могли как минимум окупить свои затраты на создание контента, а также неплохо заработать». Еще недавно Дзен воспринимался как текстовая платформа. Но уже сейчас 52% пользовательского внимания у нас уделяется видео. И, судя по интересам аудитории, эта доля будет только расти. Сегодня можно сказать, что Дзен — платформа видео-first.