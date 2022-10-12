Рекрутинговый портал Superjob запускает раздел по аренде жилья, об этом рассказал президент компании Алексей Захаров. «Многие люди, меняя работу, меняют и жилье. Будем предлагать варианты на основе данных, которые есть у компании: расположения офиса работодателя, размера заработной платы, семейного статуса и т.п.», — сказал Захаров. Он пояснил, что публиковать объявления могут как работодатели, если они заинтересованы в аренде коммерческих помещений; так и соискатели, которые хотели бы снять квартиру рядом с новой работой. «Зарабатывать на недвижимости будем по той же модели, что и основной онлайн-рекрутинговый сервис: на размещении объявлений с оплатой лидов (потенциальных клиентов, отреагировавших на маркетинговую акцию. — РБК)», — добавил Захаров.

Также компания будет предлагать жилье от партнеров. «Практически все агентства недвижимости являются клиентами и подбирают персонал с помощью Superjob, и они демонстрируют большую заинтересованность в дополнительных лидах», — объяснил Захаров. В ближайшее время Superjob планирует интегрировать объявления о работе с объявлениями о недвижимости. До сих пор более 90% выручки Superjob, по словам представителя компании, приносил рекрутинговый сервис, еще 10% приходилось на продажу рекламы, зарплатных обзоров (журнал «Зарплатомер»), исследований и профориентации.