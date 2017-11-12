По многочисленным сообщениям абонентов сотового оператора «МегаФон» и абонентов принадлежащего «МегаФону» проекта «Yota» — в ночь на 12 ноября у них пропала связь. Речь идёт о сотнях сообщений абонентов преимущественно из городов европейской части России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Рязани, Екатеринбурга, Саратова. По статистике downdetector связи не было с полуночи до 3 часов ночи. Представитель «МегаФона» рассказал изданию TJ, что проблемы были вызваны профилактическими работами.

Ранее в текущем 2017 году, 19 мая «МегаФон» (и его виртуальные операторы «Йота» и Wifire Mobile) пережили крупнейший сбой из-за аварии в ПО Hewlett-Packard. 13 июня в Москве и других городах сеть «МегаФона» упала снова. С сентября «МегаФон» ищет замену для системы, которая мешает ему работать устойчиво.

После аварии 19 мая от «МегаФона» к конкурентам статистически заметно «побежали» москвичи, самарцы и саратовцы. Со своим номером к другим операторам перешли 52 тысячи абонентов, а число переходов единовременно выросло на 32%. В начале июня Александр Башмаков, директор по инфраструктуре компании, попрощался с «МегаФоном» и объявил о своём увольнении. Рядовым абонентам «МегаФон» компенсировал аварию 19 мая пакетом звонков, трафика или бесплатным фильмом. О том, какие компенсации получили корпоративные пользователи — не сообщалось.