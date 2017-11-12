У МегаФона/Yota снова упала сеть


По многочисленным сообщениям абонентов сотового оператора «МегаФон» и абонентов принадлежащего «МегаФону» проекта «Yota» — в ночь на 12 ноября у них пропала связь. Речь идёт о сотнях сообщений абонентов преимущественно из городов европейской части России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Рязани, Екатеринбурга, Саратова. По статистике downdetector связи не было с полуночи до 3 часов ночи. Представитель «МегаФона» рассказал изданию TJ, что проблемы были вызваны профилактическими работами.

Сбой связи Мегафон 12 ноября 2017 года

Ранее в текущем 2017 году, 19 мая «МегаФон» (и его виртуальные операторы «Йота» и Wifire Mobile) пережили крупнейший сбой из-за аварии в ПО Hewlett-Packard. 13 июня в Москве и других городах сеть «МегаФона» упала снова. С сентября «МегаФон» ищет замену для системы, которая мешает ему работать устойчиво.

После аварии 19 мая от «МегаФона» к конкурентам статистически заметно «побежали» москвичи, самарцы и саратовцы. Со своим номером к другим операторам перешли 52 тысячи абонентов, а число переходов единовременно выросло на 32%. В начале июня Александр Башмаков, директор по инфраструктуре компании, попрощался с «МегаФоном» и объявил о своём увольнении. Рядовым абонентам «МегаФон» компенсировал аварию 19 мая пакетом звонков, трафика или бесплатным фильмом. О том, какие компенсации получили корпоративные пользователи — не сообщалось.

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    Альтер Эго

    Telegram канал Contentreview пишет:

    Вам, наверное, интересно, что же там такого приключилось ночью с «МегаФоном». Если бы Петр Лидов не остановился на 600-м выпуске своего странного проекта «Пока вы спали», то новость о ночном казусе оператора была бы очень в тему.

    Что известно (и подтверждено комментариями оператора в СМИ) о ночном происшествии? Известно, что где-то с часу до трех ночи на территории большинства регионов (центр, сибирь и проч.) у «МегаФона» полностью отключилась услуга передачи данных. При этом звонки и SMS проходили на ура. Также известно, что сам оператор назвал произошедшее «профилактическими работами».

    Что произошло на самом деле? Сразу оговоримся — это наша версия. Произошло следующее. Любая платформа (будь то софт или железо) требует обслуживания и обновления. На то, что именно этот процесс и был причиной внезапного исчезновения мобильного интернета, указывает четкий тайм-слот — 2 часа. А вот почему его поместили на такое время — большая загадка.

    Как это происходит обычно? Компания (например, банк) заранее предупреждает (показывает объявление или, если все совсем плохо, делает SMS-рассылку) о том, что в такое-то время такой-то сервис будет недоступен. При этом слот для проведения таких технических работ традиционно располагается в ночь с воскресенья на понедельник, где-то в рамках с 2 до 5 утра. В это время обычно наименьшая активность по любым сервисам и услугам.

    Ночь с субботы на воскресенье — это очень активная ночь, это экватор выходных, это время, когда таксисты (у которых, к слову, приложения привязаны к sim-карте и не работают на другой сети) развозят тысячи пьяных, когда многие возвращаются с концертов, кинотеатров и просто вечеринок. Это, черт побери, все равно, что выключить сеть в час пик.

    Почему для обновления своей платформы (повторимся — звонки и SMS не затронули, а значит точно обновляли один конкретный модуль) было выбрано именно это время — вот главная загадка. Был это саботаж или банальная глупость? Вопрос открытый. Но, видимо, кому-то очень хотелось окунуть нового директора по связям с общественностью в, так скажем, реалии.

    Такие дела. Возрадуемся.

    upd. читатели из «МегаФона» уточнили, что Сибирь таки затронута не была (охотно верим), и что отключать услугу [мобильный интернет] не планировали, произошел сбой во время рутинных профилактических работ, связанных с перезагрузкой, каких происходит в сотни в месяц из-за нештатной работы резервного оборудования.

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