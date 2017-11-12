«Мегафон» продолжает повышать стоимость архивных тарифов. После того, как оператор летом 2017 года поднял цены на безлимитный интернет в центральном регионе, то же самое произошло в Москве. Абонентская плата на архивной опции «Безлимитный интернет» для москвичей выросла на 33−40%, подсчитал руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

Пользуются опцией от 100 000 до 200 000 москвичей, так как опция архивная — подключиться к ней нельзя. Летом начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева обещала проверить деятельность «Мегфона» в связи с повышением цен, но проверка ничем не кончилась.