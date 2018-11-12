Холдинг Mаil.Ru Group (MRG) заявил, что новый рейтинг сайтов «Яндекса» необъективен, претендует на сбор чувствительной коммерческой информации с сайтов прямых конкурентов, например с проектов холдинга MRG. «Яндекс» не сможет объективно отображать статистику, так как сфокусирован на аудитории лояльной «Яндексу», уверены в MRG. Например у «Радара» занизятся данные о зарубежных игроках — Google, Facebook, AliExpress и всех, кто не ставит счётчики «Яндекса» на свои сайты. Mail.ru назвали абсурдом ситуацию, когда один из крупнейших игроков рекламного рынка измеряет рынок: «примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов». MRG потребовали от «Яндекса» убрать бренды, принадлежащие холдингу из списков на Яндекс.Радаре: «Почту», «ВКонтакте», «Одноклассников», «Игры», медиапроекты.
Аналитический сервис Яндекс.Радар опубликовал рейтинг самых популярных среди россиян интернет-проектов 12 ноября. В топ вошли 10 000 крупнейших сайтов по количеству посетителей из России. Рейтинг формировался на основе обезличенных данных Яндекс.Браузера, «Элементов», Визуальных закладок, браузерных расширений и других продуктов компании.
Материал дополняется. Редакция Roem.ru запросила комментарии «Яндекса» и ожидает ответа.
Заявление Mail.ru Group:
Сегодня компания «Яндекс» заявила о запуске публичного рейтинга посещаемости интернет-проектов. Мы приветствуем инициативы, направленные на повышение прозрачности рынка, и всегда рады появлению новых независимых источников статистики. Но как стало понятно из описания принципов работы «рейтинга», участие в нем фактически не является для интернет-проекта добровольным — «Яндекс» планирует измерять аудиторию, используя «обезличенные данные своих продуктов». Чтобы измерения из примерных превратились в точные, интернет-проекту предлагается установить счетчики «Яндекс.Метрика» и AppMetrica, а также сделать их данные публичными.
1. Ситуация, когда один из крупнейших игроков российского рекламного рынка измеряет этот рынок, выглядит абсурдно. Заинтересованность компании в этой ситуации слишком велика — примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов.
2. Mail.Ru Group обладает уникальными знаниями об аудитории своих проектов, и эти знания представляют большую рыночную ценность. «Яндекс» является коммерческой компанией и нашим конкурентом, мы не готовы ставить его счетчики на все наши проекты, передавая ему огромное количество ценной информации.
3. Данные, полученные от собственных проектов «Яндекса», таких как «Браузер» и «Элементы», не отражают объективной ситуации, так как расчет производится на основании измерений аудитории, наиболее лояльной «Яндексу». В нынешнем виде проект будет занижать аудиторию практически всех крупных зарубежных игроков (Google, Facebook, AliExpress), а также тех российских, которые не поставят счетчик Метрики: Mail.Ru, «Одноклассников», «ВКонтакте» и, мы уверены, многих других крупнейших площадок, с которыми компания «Яндекс» конкурирует в различных сферах (например, интернет-магазины, недвижимость, авто, медиа и так далее).
Исходя из этого, мы заявляем:
1. Рейтинг интернет-сайтов «Яндекс.Радар» — это зависимый инструмент, аффилированный с одним из крупных игроков рынка, коммерчески заинтересованным в его результатах.
2. Мы, компания Mail.Ru Group, будучи лидером в ряде разделов рейтинга «Яндекс.Радар», официально отказываемся принимать участие в этом рейтинге всеми своими проектами («Почтой», «ВКонтакте», «Одноклассниками», порталом Mail.Ru и медиапроектами, «Играми»
и т. д.) и требуем от компании «Яндекс» убрать бренды, принадлежащие нашей компании, из списка на сайте.
3. Мы считаем, что право не участвовать в рейтинге должно быть предоставлено любой интернет-площадке вне зависимости от того, установлен на ней счетчик «Яндекса» или нет.
4. Мы готовы вместе со всеми крупными участниками рынка, включая «Яндекс», поддерживать и развивать независимые способы измерения, такие как проект компании Mediascope, которая является признанным измерителем показателей медиа на многих рекламных рынках.
Добавить 13 комментариев
А кому надо заносить чтобы Mediascope тебя посчитал?
Предлагаю администрации майл груп идти до конца, и блокировать свои сайты к посещению через Яндекс-Браузер у майл есть свой браузер Амиго, пусть доступ будет открыт только через него.
Медиаскопу же
Конкретно Web Index занимается Инесса Ишунькина: inessa.ishounkina@mediascope.net
Но это дорого, типа сотни тысяч рублей в месяц. Цена вообще индивидуально ставится, могут и больше зарядить.
Ну и вообще выпилиться из поиска Яндекса)
Яндекс совсем опух, они таким образом давят на рекламодателей, внушая им куда девать большую часть их рекламного бюджета.
Мне кажется, ФАС должен ими заняться, это попытка манипулирования рынком.
Да и по факту это рейтинг туфта, ладно бы такие данные выдал ростелеком или МТС, а выдавать данные на основе яндекс метрики, которая стоит только у средних и мелких сайтов, это уже за гранью.
Почему «давят»? Вот хочешь ты, например, купить охват тысяч 100 людей, любящих смотреть кино
Смотришь в категории «Кино»: https://radar.yandex.ru/top_list?thematic=culture%2Ccinema
Позиции 1−2 вроде приличные, но дорогие
А вот дальше пошла уже всякая голытьба пиратская, но охват приличный — четверть Кинопоиска набрать можно
В музыке и книгах та же ситуация.
Удобно.
Ну цифры там довольно от балды. Из тех данных что есть — количество посетителей врет больше чем в 3 раза. а позиция вместо района 50 улетает за 600 место.
Слава Богам в этой новости есть комментарий от эксперта во всех темах Денис Демидова!
Всех засудить, всех проверить! Китайцы наступают! Всем по сигнализации и инновационные товары Дениса Демидова срочно всем на полки!
Метрика очень далека от различения живых посетителей и ботов, которые повсеместно используются для накручивания посещений/показов и скликивания рекламы, поэтому скепсис по отношению к цифрам о количестве посетителей совершенно оправдан.
>В музыке и книгах та же ситуация.
>Удобно.
Осталось придумать, что предлагать потребителям пиратки, как вариант, доставку попкорна.
>Ну цифры там довольно от балды
Какая-то алекса получилась, только с претензиями.
>Слава Богам в этой новости есть комментарий от эксперта во всех темах Денис Демидова!
Аплодисментов не надо, не люблю. Чего сказать хотел, сирый?
Амиго больше нет, временно
А мы вас почти догнали!
https://radar.yandex.ru/top_list?type=ecommerce&isSearch=true&row_id=avtogsm-ru&offset=678
Собственно так и делали с li.ru раньше.