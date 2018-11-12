Холдинг Mаil.Ru Group (MRG) заявил, что новый рейтинг сайтов «Яндекса» необъективен, претендует на сбор чувствительной коммерческой информации с сайтов прямых конкурентов, например с проектов холдинга MRG. «Яндекс» не сможет объективно отображать статистику, так как сфокусирован на аудитории лояльной «Яндексу», уверены в MRG. Например у «Радара» занизятся данные о зарубежных игроках — Google, Facebook, AliExpress и всех, кто не ставит счётчики «Яндекса» на свои сайты. Mail.ru назвали абсурдом ситуацию, когда один из крупнейших игроков рекламного рынка измеряет рынок: «примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов». MRG потребовали от «Яндекса» убрать бренды, принадлежащие холдингу из списков на Яндекс.Радаре: «Почту», «ВКонтакте», «Одноклассников», «Игры», медиапроекты.

Аналитический сервис Яндекс.Радар опубликовал рейтинг самых популярных среди россиян интернет-проектов 12 ноября. В топ вошли 10 000 крупнейших сайтов по количеству посетителей из России. Рейтинг формировался на основе обезличенных данных Яндекс.Браузера, «Элементов», Визуальных закладок, браузерных расширений и других продуктов компании.

Материал дополняется. Редакция Roem.ru запросила комментарии «Яндекса» и ожидает ответа.

Заявление Mail.ru Group:

Сегодня компания «Яндекс» заявила о запуске публичного рейтинга посещаемости интернет-проектов. Мы приветствуем инициативы, направленные на повышение прозрачности рынка, и всегда рады появлению новых независимых источников статистики. Но как стало понятно из описания принципов работы «рейтинга», участие в нем фактически не является для интернет-проекта добровольным — «Яндекс» планирует измерять аудиторию, используя «обезличенные данные своих продуктов». Чтобы измерения из примерных превратились в точные, интернет-проекту предлагается установить счетчики «Яндекс.Метрика» и AppMetrica, а также сделать их данные публичными.

1. Ситуация, когда один из крупнейших игроков российского рекламного рынка измеряет этот рынок, выглядит абсурдно. Заинтересованность компании в этой ситуации слишком велика — примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов.

2. Mail.Ru Group обладает уникальными знаниями об аудитории своих проектов, и эти знания представляют большую рыночную ценность. «Яндекс» является коммерческой компанией и нашим конкурентом, мы не готовы ставить его счетчики на все наши проекты, передавая ему огромное количество ценной информации.

3. Данные, полученные от собственных проектов «Яндекса», таких как «Браузер» и «Элементы», не отражают объективной ситуации, так как расчет производится на основании измерений аудитории, наиболее лояльной «Яндексу». В нынешнем виде проект будет занижать аудиторию практически всех крупных зарубежных игроков (Google, Facebook, AliExpress), а также тех российских, которые не поставят счетчик Метрики: Mail.Ru, «Одноклассников», «ВКонтакте» и, мы уверены, многих других крупнейших площадок, с которыми компания «Яндекс» конкурирует в различных сферах (например, интернет-магазины, недвижимость, авто, медиа и так далее).

Исходя из этого, мы заявляем:

1. Рейтинг интернет-сайтов «Яндекс.Радар» — это зависимый инструмент, аффилированный с одним из крупных игроков рынка, коммерчески заинтересованным в его результатах.

2. Мы, компания Mail.Ru Group, будучи лидером в ряде разделов рейтинга «Яндекс.Радар», официально отказываемся принимать участие в этом рейтинге всеми своими проектами («Почтой», «ВКонтакте», «Одноклассниками», порталом Mail.Ru и медиапроектами, «Играми» и т. д. ) и требуем от компании «Яндекс» убрать бренды, принадлежащие нашей компании, из списка на сайте.

3. Мы считаем, что право не участвовать в рейтинге должно быть предоставлено любой интернет-площадке вне зависимости от того, установлен на ней счетчик «Яндекса» или нет.

4. Мы готовы вместе со всеми крупными участниками рынка, включая «Яндекс», поддерживать и развивать независимые способы измерения, такие как проект компании Mediascope, которая является признанным измерителем показателей медиа на многих рекламных рынках.