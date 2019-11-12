Блогер Алекс Экслер удалил рекламу проекта United Traders, который отличается отсутствием брокерской лицензии, комиссией 10% в год на активы купленные на собственные средства на некоторых тарифах, и предложениями поучаствовать в IPO суммами в 50 долларов США.

По словам Алекса Экслера, он положился на уверения агентства в том, что клиент нормальный и на свой положительный клиентский опыт (который, конечно, можно было имитировать на стороне United Traders), но ошибся. В итоге он удалил исходный пост и написал новый, с объяснением ситуации. В котором принёс извинения: «меня подставили».

Компания United Traders обладала мини-брокерской лицензией ЦБ РФ до августа 2019-го года, потом компания от неё отказалась. Одновременно с этим в ней начали проявляться все признаки брокерской кухни (компаний, ориентированных на обнуление счёта клиента в своих интересах):

Ориентация на неопытных и небогатых инвесторов; Активное предложение инвестиций в производные инструменты; Пополнение счёта только по карточкам; Лицензия не позволяющая вести брокерскую деятельность ( имеющаяся у них на сайте лицензия предназначена только для обмена фиатных валют с криптовалютами).

Реклама United Traders ранее публиковалась латвийским изданием Meduza.io, но не удалялась оттуда, несмотря на то, что эстонский финансовый надзор, под чьей лицензией работает United Partners, считает, что у компании нет никаких прав предлагать брокерские услуги на территории ЕС: