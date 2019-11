Блогер Алекс Экслер удалил рекламу проекта United Traders, который отличается отсутствием брокерской лицензии, комиссией 10% в год на активы купленные на собственные средства на некоторых тарифах, и предложениями поучаствовать в IPO суммами в 50 долларов США.

По словам Алекса Экслера, он положился на уверения агентства в том, что клиент нормальный и на свой положительный клиентский опыт (который, конечно, можно было имитировать на стороне United Traders), но ошибся. В итоге он удалил исходный пост и написал новый, с объяснением ситуации. В котором принёс извинения: «меня подставили».

Компания United Traders обладала мини-брокерской лицензией ЦБ РФ до августа 2019-го года, потом компания от неё отказалась. Одновременно с этим в ней начали проявляться все признаки брокерской кухни (компаний, ориентированных на обнуление счёта клиента в своих интересах):

Реклама United Traders ранее публиковалась латвийским изданием Meduza.io, но не удалялась оттуда, несмотря на то, что эстонский финансовый надзор, под чьей лицензией работает United Partners, считает, что у компании нет никаких прав предлагать брокерские услуги на территории ЕС:

You are correct that company named United Traders / unitedtraders.com / UT Exchange OÜ does not have license to offer investment services authorized by Estonian Financial Supervision Authority.

Therefore they may not offer investment services in Estonia or in EU nor from Estonia.