Блогер Алекс Экслер удалил рекламу проекта United Traders, который отличается отсутствием брокерской лицензии, комиссией 10% в год на активы купленные на собственные средства на некоторых тарифах, и предложениями поучаствовать в IPO суммами в 50 долларов США.
По словам Алекса Экслера, он положился на уверения агентства в том, что клиент нормальный и на свой положительный клиентский опыт (который, конечно, можно было имитировать на стороне United Traders), но ошибся. В итоге он удалил исходный пост и написал новый, с объяснением ситуации. В котором принёс извинения: «меня подставили».
Компания United Traders обладала мини-брокерской лицензией ЦБ РФ до августа 2019-го года, потом компания от неё отказалась. Одновременно с этим в ней начали проявляться все признаки брокерской кухни (компаний, ориентированных на обнуление счёта клиента в своих интересах):
- Ориентация на неопытных и небогатых инвесторов;
- Активное предложение инвестиций в производные инструменты;
- Пополнение счёта только по карточкам;
- Лицензия не позволяющая вести брокерскую деятельность (имеющаяся у них на сайте лицензия предназначена только для обмена фиатных валют с криптовалютами).
Реклама United Traders ранее публиковалась латвийским изданием Meduza.io, но не удалялась оттуда, несмотря на то, что эстонский финансовый надзор, под чьей лицензией работает United Partners, считает, что у компании нет никаких прав предлагать брокерские услуги на территории ЕС:
You are correct that company named United Traders / unitedtraders.com / UT Exchange OÜ does not have license to offer investment services authorized by Estonian Financial Supervision Authority.
Therefore they may not offer investment services in Estonia or in EU nor from Estonia.
Добавить 4 комментария
Тофик прохамонил всё бабло и теперь готов рекламировать всякое откровенное говно. Даже партнёрки из обзоров алишного хлама видать уже не приносят что-то значимого.
Ну и давайте будем честными до конца. Тофичек потёр пост рекламный уже после того, как его макнули в унитаз даже самые преданные его черти, включая прписавшихся там на постоянку, агрессивных хохлов. При этом, пост был прям выдержан в его стиле: «я сам вложил 300 евро и заработал на IPO». Он даже первое время огрызался, когда ему писали, что он лохотрон рекламируют. Обычная логика подсказывает, что все его тупые ужимки с «я сам попробовал» не сыграли и 50% он не получит. Эта реклама настолько токсична, что умудрилась отравить остатки его персонального болота.
Ну и особенно доставил пассаж про «порекомендовавшее агенство». Во-первых, ни одно агенство (даже полуподвальное) уже давным-давно не связывается с токсичной рекламой форексообразных кухонь. А во-вторых, ни одно агенство, даже с сидящем на героине менеджером, не будет использовать екслера, как какую-то площадку вообще. Понятно, что просрав все полимеры с рекламой и оставшись с пучком партнёрок алиэкспресса, тофик готов уцепиться за «50%" комиссии зубами, но единственное, на что он может рассчитывать теперь после этого — писать обзоры на ёршики для унитазов от Xiaomi.
ваш комментарий очень информативен, но не позволяет сделать вывод о причинах сопротивления медузы. еще не все «преданные черти» отписались в комментариях?
Медузе проще. Медузе не надо выживать на дешёвых партнёрках и лохотронах, но если прилипнет от такого размещения — почему бы и нет. У неё трафика столько, что этот рекламный слот утонул через час уже. Хотя вот эта история, может аукнуться ей. Поглядим. Вообще, похоже что размещение в медузе — чья-то персональная инициатива.