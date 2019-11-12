Копируем ссылку на трек в Яндекс.Музыке.

Пишем новую запись во ВКонтакте и помещаем в неё скопированную ссылку.

Сохраняем запись.

Смотрим: «что получилось?»

ВКонтакте автоматически добавил звучащую копию упомянутого трека, из своей собственной базы, в только что созданную запись. Хотя об этом соцсеть никто не просил.

Roem.ru: ВК-читатели поста, с большой вероятностью, не перейдут на площадку конкурентов, а послушают трек внутри самой соцсети. По оценкам сервиса SimilarWeb, Яндекс.Музыка получала до 5.43% трафика из ВКонтакте. Сеть была крупнейшим социальным донором «Музыки». Для сравнения, Facebook или «Одноклассники» дают в 20−30 раз меньше посетителей Яндексу.

Для ВКонтакте традиционна агрессивная борьба с перетеканием трафика к конкурентам.

С конца июня 2013, записи из ВКонтакте можно было превратить в плейлист аналогичного содержания внутри Яндекс.Музыки (если подходящие треки были в базе последней). Слушатели воспользовались функцией 548 тысяч раз, но в 2015-м году ВКонтакте попросил Яндекс.Музыку отключиться от API соцсети. Сеть отсекла один из каналов перетока слушателей к конкуренту.

Яндекс.Музыка и ВКонтакте (Boom) спорят за статус самого популярного платного музыкального приложения страны. У каждого сервиса, предположительно, больше 2 млн. платящих слушателей. Агрессивное предложение со стороны ВК собственных копий аудиотреков выглядит не совсем корректным (авторы записей, лучше сети знают, что именно они хотят опубликовать), но логичным. Так как противопоставить сегодняшнему вк-приёму Яндекс.Музыке нечего. Чем более активны преданные поклонники «Музыки» в ВК — тем громче обитатели соцсети слышат предложение собственного музыкального сервиса ВКонтакте, а не «Музыки».

Ссылки на «Альбом» или «Исполнителя» из базы Яндекс.Музыки, ВКонтакте модифицировать в свою пользу пока не научился.

17 июля 2015 ВК запустил Snapster, фотоприложение-клон Instagram (аудиторию оно не заинтересовало). Уже к августу ссылки на оригинальный Instagram ВКонтакте начал блокировать.

Осенью 2018 года, после создания совместного предприятия «Aliexpress Россия» с участием Mail.ru Group (владелец ВК), Alibaba и др., конкуренты из Яндекс.Маркета выразили надежду, что ВКонтакте не будет злоупотреблять своей монополией на рынке соцсетей в области e-commerce. Так как по оценке главы Яндекс.Маркета цифры продаж через соцсети «зашкаливают». По состоянию на осень 2019 года ВКонтакте интегрировал непосредственно в соцсеть продажи с партнёрского Aliexpress, но не альтернативных площадок, а структуры Яндекса свою активность в ВК просто прекратили. По словам директора по маркетингу группы компаний Яндекс.Маркет Владислава Свириденко, контакта с потенциальными покупателями сеть (и ВК и остальные) не гарантирует.