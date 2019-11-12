По вине «водителя» находившегося за рулём автомобиля «беспилотника» Яндекса произошла авария в районе Проектируемого проезда № 4931 в Москве, сообщила пресс-служба поисковика агентству «Москва». Пострадавших нет.
«ДТП произошло в районе Проектируемого проезда № 4931 по вине водителя, находившегося за рулем беспилотного автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании».
В январе 2019 года беспилотник Яндекс.Такси на дорогах Лас-Вегаса стал звездой изданий Wired, PCMag, Business Insider, Mashable. В отличие от той же связки машины такси сервиса Lyft и систем Aptiv, тогда за рулем машины Яндекса никого не было. Летом в Думу был внесён законопроект о беспилотном транспорте. Разработчики автономного транспорта из Яндекса концептуально поддержали работу над документом.
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Тачку перегоняли между Сколково и Хамовниками, водила оказался невнимателен или уснул (ещё бы).
Ну бывает
Помню теслотакси у Яндекс.Такси тоже в аварию попадали, в целом это мелочи типа грязи из-под ногтей.
Так, вот «водитель» уже в кавычках. Потихоньку меняется сознание. И мы привыкаем к тому, что человек уже не ведёт машину, а её ведёт автопилот на самом деле.
Бессмысленная технология в данной локации. Ну пусть остатки инженеров, конечно, поиграются, без опыта в Гугл-то не берут.
Такая мафынка словит перманентный BSoD даже при подъезде к чуханским заставленным вонючими корытами дворам, а уже если заедет, то там вообще мощет начаться восстание машин. Загнанный в капкан электромобиль с AI восстанет)))
Ну, а по прямой дороге с отбойниками — влево-вправо, то может и проедет, например, от Сколково до Иннополиса. Или в Крым за хурмой там или что там растёт.
А таксистов, которые «боятся» беспилотника уже «бомбит».