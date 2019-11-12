По вине «водителя» находившегося за рулём автомобиля «беспилотника» Яндекса произошла авария в районе Проектируемого проезда № 4931 в Москве, сообщила пресс-служба поисковика агентству «Москва». Пострадавших нет.

«ДТП произошло в районе Проектируемого проезда № 4931 по вине водителя, находившегося за рулем беспилотного автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании».

В январе 2019 года беспилотник Яндекс.Такси на дорогах Лас-Вегаса стал звездой изданий Wired, PCMag, Business Insider, Mashable. В отличие от той же связки машины такси сервиса Lyft и систем Aptiv, тогда за рулем машины Яндекса никого не было. Летом в Думу был внесён законопроект о беспилотном транспорте. Разработчики автономного транспорта из Яндекса концептуально поддержали работу над документом.