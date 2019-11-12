Ким Розенфельд, отвечавший за расстановку фильмов в графике публикаций на Apple TV+, покидает стриминговый проект через 10 дней после его запуска. Следует отметить, что проект Apple отказался от привычной по Netflix практики публикации всех серий того или иного сериала в один день и использует модель программирования сетки действительно близкую к «TV», к телевизионной. Новые серии выкладываются редко, друг за другом, что объяснимо, так как материалов в библиотеке Apple мало. Кроме того, сами сериалы, которые дорого стоили корпорации — разочаровали критиков.

В Apple назвали оргвыводы — «реструктуризацией». Владельцу, якобы, спешно потребовалось объединить производство фильмов и команду программирования сетки вещания. Розенфельд в этой структуре больше не нужен.

Несколько часов назад запустился ещё один конкурент Netflix — Disney+, непосредственно 12 ноября новорождённый стриминговый сервис сломался сразу после запуска. Авторизоваться на стриминге нельзя; всё-таки попавшие на площадку зрители мучаются от перебоев в просмотре. Ещё в 2017-м, на этапе подготовки, Disney пообещали забрать свой контент у Netflix и показывать его «эксклюзивно», только у себя. К счастью для зрителей, по договорённостям сторон, пока Disney+ лежит, привычная площадка будет показывать материалы Диснея до конца 2019 года.