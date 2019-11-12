1 ноября 2019 года деятель Рунета Раффи Асланбеков, изобретатель термина «Рунет», сообщил в своём фейсбуке о смерти другого деятеля Рунета — Николая Арнольдовича Попова, известного в Рунете как NickPo. С уточнением, что факт смерти произошёл около года назад — Николая Арнольдовича участники соответствующей тусовки давно потеряли, найти никто не мог, все скучали, выражали обеспокоенность комментариями в фейсбуке у того же Раффи.

Пропал Николай и из других своих обычных мест, таких как «Лепра», сайт d3.ru, газета «Взгляд», а также ЕЖЕ-лист. Пропал не внезапно, 17 января 2017 года в своём фейсбуке он публично объявил, что «берёт паузу», подробностей не уточнив. А точнее, в одном из своих фейсбуков, потому что держал он их несколько, так как любил сетевые провокации и жёсткий дискурс, проталкивая в интернете свою информационную повестку — государственно-патриотическую российскую. За это был фейсбуком регулярно блокируем, а дополнительные аккаунты являются традиционным средством обхода таких блокировок. 6 августа того же года Николай вдруг всех ошарашил тем, что его основной фейсбучный «личный» аккаунт со всеми записями был молча преобразован в «страницу» — пустую. Около 3 тысяч его «друзей» превратились в «подписчиков» («лайкнувших»), фейсбук сгенерировал извещение о конвертации, к которому тут же полетели обеспокоенные комментарии в поисках Николая, но Николай тогда никак себя больше не проявил. Впоследствии в какой-то момент всё вернулось примерно как было, записи оказались сохранены. И в день рождения 2 марта 2019 года Николаю полетели фейсбучные поздравления.

Николай был популярен, в том числе благодаря своим провокациям. Сочувствующие ему государственники восхищались его умением «топить за Путина», несочувствующие либералы охотно велись на его вбросы и ожесточённо с ним спорили, к его удовольствию. С ним всегда было интересно. И при всём этом — вживую его почти никто никогда не видел. Кроме, видимо, Раффи, который утверждает, что пил с ним водку (но и он узнал о смерти через год). На тему его скрытности есть две гипотезы — во-первых, люди предполагали, что он не хочет лично обсуждать ни с кем свою провокационную деятельность в интернете; а во-вторых, было известно о его заболевании диабетом и, скорее всего, именно в этом и заключается причина его ухода и нежелания посещать присутственные места. Внешний вид Николая при этом секретом не являлся, он разместил в интернете несколько своих фотографий.

Итак, Николай объявляет о паузе, пропадает из поля зрения. Потерявшие его люди не могут его найти. И только википедисты, к которым, собственно, относился и Николай тоже, знали волшебный адрес — страницу так называемого «вклада участника». Николай был большим эрудитом, невероятно много всего знал и понимал, и для человека с такими качествами вполне естественно участие в Википедии. Это и интересно, и полезно — невероятно способствует наращиванию той самой эрудиции, например. Так вот, на этой странице вклада участника и по сей день можно видеть, что, пропав из соцсетей, Николай никуда не делся из Википедии, продолжал её править до последнего. Потому что хорошо понимал сравнительную ценность графоманства соцсетевого и википедийного (вообще всё хорошо понимал, как уже было сказано).

Последняя правка Николая в Русской Википедии датируется 26 ноября 2018 года. Николай обсуждал текст «Петиция к ТАСС и РИА Новости» — википедисты просили отменить коммерческую лицензию этих агентств на ряд важных исторических фотографий, нужных для иллюстрирования исторических статей. В свойственной ему манере Николай давал википедистам советы с государственной точки зрения. Более ранние правки 2018 года относятся к статьям по истории России. Например, к статье «Формирование территории Российской империи» — её Николай сам и создал 17 октября 2016‎ года, и с тех пор, как в Википедии положено, «пестовал», наполняя фактами и таблицами, придав ей в итоге внушительный размер (его фирменный стиль).

Да, вы всё правильно поняли, дорогие читатели — Николай стремился использовать Википедию как площадку для пропаганды своих убеждений. За это имел с другими википедистами конфликты и был фигурантом исков в так называемый Арбитражный комитет Русской Википедии, который назначал над Николаем так называемое «наставничество» — принуждение к так называемой «нейтральности», являющейся одним из основополагающих принципов проекта. Да, с Николаем возились, потому что именно так положено поступать с участниками Википедии, вносящими в неё большой вклад. Если бы он был просто «вандалом» или банальным провокатором, его бы просто давно заблокировали, и всё. Но нет, вандалом он не был, а провокатором был более чем небанальным. Если кому-нибудь захочется почитать материалы википедийного арбитража, или обсуждения «ненейтральности» исторических статей Николая, вы легко обратите внимание на невероятные объёмы флуда, в которых рождались коллегиальные решения по энциклопедическому творчеству этого автора. Примерно так и рождается википедийная «нейтральность», это не бага, это фича.

Именно на страницах Википедии сегодня мы можем почерпнуть всё основное о Николае, каким он был, чем жил, что оставил. Его вклад (тот, что не был стёрт за пропагандистский уклон) весьма внушителен — 19 статей со статусом «хорошая», 10 со статусом «добротная» и много всего прочего. Особенно Николай отличился в теме филателии, которой сильно увлекался. На своей странице участника он перечисляет свои интересы, рассказывает о своих проектах. Там мы узнаём, что в интернете он с 1998 года, активно участвовал, помимо вышеперечисленного, в чате «У Максима», на форуме Экслера, на «Дёрти», писал в ФЭПовский «Русский журнал» «и ещё в куче разных мест».

Отдельно стоит сказать об упомянутом в перечне проекте «Мемоид» — это была, ни много, ни мало, попытка создать «альтернативную правильную Википедию» (знакомая постановка вопроса, да?). Николай где-то нашёл финансирование и нанимал (или просто приглашал) авторов, в том числе википедистов, писать туда статьи как в Википедии, но патриотические. Николай много теоретизировал в те времена на тему того, как сделать российскую государственную Википедию, не зависящую, как сейчас, от американских учредителей. Мемоид просуществовал с 2010 до 2014 года. Уже к 16 октября 2016 года Николай по этой теме пришёл к следующему выводу, вот дословная цитата из фейсбука, заботливо сохранённая сайтом «Викиреальность»:

«Я тебе скажу, что меня не перестаёт поражать в Википедии и почему я в ней иногда что-то такое делаю. Польза людям, просвещение и прочее блабла — да, конечно, но всё это, так сказать, базовые мотивы. Но есть и мотив иного свойства, о котором как-то не очень говорят, поскольку доказать его обоснованность на пальцах невозможно. Звучит он примерно так. Несмотря на чудовищный порой идиотизм некоторых участников, торчащие тут и там системные огрехи и перекосы, а порой и злоупотребления, меня не перестаёт греть, что в конечном счёте любой вопрос рано или поздно находит адекватное решение. Иногда спустя годы. Чаще всего путём непропорциональных затрат энергии многих людей. Но — находит. И это мне удивительно — даже спустя без малого десять лет, что я в Википедии нахожусь. Это моё убеждение на грани просто веры, согласен. Но оно базируется на опыте, на огромной куче кейсов. Правило простое: если ты чем-то резко недоволен в этом проекте, одно из двух: либо неадекват — в тебе, либо просто жди, оно разрешится само к твоему удовлетворению».

Известие о смерти Николая расстроило и википедистов тоже, конечно. Википедисты разместили его фотографию на специальной мемориальной странице об умерших участниках. Дотошные википедисты догадались сделать запрос в «Нотариальную базу наследственных дел», из которой стала известна точная дата смерти — 11 декабря 2018 года. Википедисты установили, что Николай был членом ВЛКСМ с 1984 года. Что учился на журфаке МГУ специальность 2027 (журналистика), специализация — редактор массовой литературы. Военную службу проходил в Коми АССР в 1988—1990 годах, рядовой ВВ МВД СССР. Семейное положение: разведён, есть сын.

Вклад в Википедию нельзя стереть, как можно стереть фейсбук или ЖЖ (в ЖЖ Николай тоже отмечался, а также некоторое время вёл недоступные ныне standalone-блоги с названиями Stopper и Redeyes). Вклад в Википедию остаётся вечной памятью об его авторе. С учётом того, какой у Николая был вклад, забыть его мы никогда не сможем.

Николай Попов, «NickPo», похоронен на Московском Кузьминском кладбище, участок 119.