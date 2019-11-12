Мосгорсуд поддержал заявление ООО «Национальный спортивный телеканал» / «Матч ТВ» и обязал Роскомнадзор принудить Championat.com к удалению видеороликов Чемпионата России по футболу Премьер-Лиги сезонов 2018—2022 годов [так в тексте]. В противном случае Роскомнадзор (РКН) будет обязан заблокировать доступ на сайт. Похожее решение, по требованию другого правообладателя, Мосгорсуд вынес и две недели назад.

Входящий в холдинг Рамблер Александра Мамута и Сбербанка Championat.com впервые нарушил права на записи телеканала «Матч ТВ», уточнила его пресс-служба изданию РБК. Но с учётом серии судов, это уже второе «антипиратское» решение Мосгорсуда против Championat.com за вторую половину 2019 года.

29 октября Мосгорсуд сообщил, что Championat.com обязан заплатить 1,4 млн рублей компенсации по иску другого правообладателя — «Телеспорт груп». В этом случае истец доказал, что компания холдинга Мамута и Сбербанка нелегально использовала видео о другом футбольном чемпионате — итальянском. Владелец прав, «Телеспорт», рассчитывал на 235 млн руб. отступных, но суд счёл уместной сумму на два порядка меньшую.

Рамблер тоже подвергается атакам «пиратов», они распространяют записи принадлежащие входящему в холдинг видеостримингу Okko. Последний специализируется на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). 13 августа Мосгорсуд поручил РНК заблокировать доступ к 15 сайтам с пиратским футболом. Среди источников, где можно было смотреть пиратские трансляции матчей АПЛ, были «Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group (холдинг партнёр вышеупомянутого «Телеспорта»).