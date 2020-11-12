Яндекс.Браузер сам открывает рекламу в неактивных вкладках, но это эксперимент UPD: не открывает, а только показывает


Мобильный Яндекс.Браузер самостоятельно кликает по рекламе и открывает рекламную ссылку в новой вкладке, заметил директолог Максим Якушев. Представитель Яндекса сказал ему, что «реклама во вкладках — это эксперимент, который сейчас проводится в браузере». Это можно отключить, найдя в настройках пункт «Реклама в менеджере вкладок». Специалисты по интернет-рекламе обеспокоены потенциальным нездоровым ростом CTR и стоимости кампаний.

На Яндекс.Браузер, по статистике самого Яндекса, сейчас приходится 13,23% посещений сайтов на Android-устройствах (30,3% -- по версии Liveinternet) и 9,5% на iOs.

UPD Роман Иванов из Яндекс.Браузера уточнил, что среди открытых вкладок появляется не открытая страница, а «рекламное объявление на странице со списком вкладок». Загрузка страницы не происходит, пока пользователь на него не кликнет. Тем не менее, как следует из поста Якушева, даже опытные пользователи могут принимать объявление за открытую среди вкладок страницу.

Комментарий представителя компании

  • Контекст комментария

    Роман Иванов Яндекс, а также ljsear.ch по выходным

    Всем привет.

    Мы подумали и на основе обратной связи от пользователей приняли решение отказаться от такого рекламного формата в Браузере. В ближайшее время мы его отключим.

    На всякий случай я ещё раз подчеркну: никакого скликивания не происходит, это просто рекламное объявление на странице табменеджера, клик по рекламе засчитывается только тогда, когда пользователь сам нажмет на это объявление.

    Спасибо за фидбек.

Добавить 8 комментариев

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    Нагорный

    Так это было в «Зизгаге удачи».

    — А я сам сфотографируюсь и всю семью еще приведу!
    ……
    — Поздравляю с перевыполнением плана на 0,2%!

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Предыдущий комментарий я писал до апдейта

    Вообще, очень хотелось бы, чтобы этот эксперимент оказался не очень нравящимся пользователям. Я сам браузером «Яндекса» не пользуюсь, но родня, которая в нём сидит, есть.

    И я предвижу, мягко говоря, вопросики. Причём, вряд ли только у родни

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    Сергей К.

    Когда я работал в RTB, у меня сложилось впечатление, что такие ненатуральные показы вменяемые адвертайзеры никогда не покупают. А нормальные площадки их сами фильтруют и даже не предлагают к покупке. А если кто-то по ошибке и покупает, то довольно быстро исправляется, так как конверсия у них совсем нулевая. Соответственно, цена у таких показов падает до нуля. Всё это происходит автоматически, без участия людей, и очень быстро. Так что все эти кликалки бессмысленны. Может, это был даже эксперимент по проверке собственного фильтра фрода.

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    Юрий Синодов > Сергей К. контекст

    Во-первых, любая конверсия выше нуля найдёт своего покупателя, если цена будет соответствующей
    Во-вторых, «Яндекс» давно торгует «бутербродом» из своей аудитории через Яндекс.Директ, в который он напихивает слоями, пользуясь гастрономической аналогией, колбасу, хлеб, масло, халапеньо.

    Сейчас добавил, ну я не знаю, с его точки зрения — салат, похоже.

    С точки зрения потребителя — солому.

    Ну им виднее, что потребитель будет есть. Но на удорожание компонентов этого «бутерброда» в будущем — я бы не ставил.

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    Роман Иванов Яндекс, а также ljsear.ch по выходным

    Всем привет.

    Мы подумали и на основе обратной связи от пользователей приняли решение отказаться от такого рекламного формата в Браузере. В ближайшее время мы его отключим.

    На всякий случай я ещё раз подчеркну: никакого скликивания не происходит, это просто рекламное объявление на странице табменеджера, клик по рекламе засчитывается только тогда, когда пользователь сам нажмет на это объявление.

    Спасибо за фидбек.

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