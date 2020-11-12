Мобильный Яндекс.Браузер самостоятельно кликает по рекламе и открывает рекламную ссылку в новой вкладке, заметил директолог Максим Якушев. Представитель Яндекса сказал ему, что «реклама во вкладках — это эксперимент, который сейчас проводится в браузере». Это можно отключить, найдя в настройках пункт «Реклама в менеджере вкладок». Специалисты по интернет-рекламе обеспокоены потенциальным нездоровым ростом CTR и стоимости кампаний.

На Яндекс.Браузер, по статистике самого Яндекса, сейчас приходится 13,23% посещений сайтов на Android-устройствах (30,3% -- по версии Liveinternet) и 9,5% на iOs.

UPD Роман Иванов из Яндекс.Браузера уточнил, что среди открытых вкладок появляется не открытая страница, а «рекламное объявление на странице со списком вкладок». Загрузка страницы не происходит, пока пользователь на него не кликнет. Тем не менее, как следует из поста Якушева, даже опытные пользователи могут принимать объявление за открытую среди вкладок страницу.