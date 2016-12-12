Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила в тестовом режиме новый сервис на платформе Vimbox, который позволяет человеку со стартовым уровнем английского языка смотреть фильмы или сериалы на английском языке, рассказал «Роем!» основатель школы Александр Ларьяновский. Первым кинотеатром, на котором работает сервис, стала «Амедиатека». Следующим кинотеатром, в котором запустится этот сервис будет Netflix, добавил он.

Новый сервис совместим с наиболее популярными браузерами Google Chrome и Яндекс.Браузер. После его установки в списке сериалов кинотеатра «Амедиатеки» появляется значок Vimbox, означающий что контент можно смотреть с помощью нового сервиса. После запуска сериала появляются субтитры на английском языке. На любое слово в субтитрах можно навести курсором и увидеть его контекстный перевод. Скорость просмотра сериала или фильма будет автоматически замедляться, когда зрителю надо узнать слово, а потом возвращаться к обычной. Сейчас в таком режиме можно смотреть сериалы «Игра Престолов», «Мир Дикого Запада» и «Молодой папа».

На момент официального запуска с новым сервисом можно будет посмотреть уже около 4000 наиболее популярных сериалов и фильмов в онлайн-кинотеатрах. Ежемесячно их число будет увеличиваться примерно на 1500. Титры переводятся в автоматическом режиме при помощи специальных алгоритмов, которые способны выбрать вариант перевода слова, подходящий по контексту.