Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила в тестовом режиме новый сервис на платформе Vimbox, который позволяет человеку со стартовым уровнем английского языка смотреть фильмы или сериалы на английском языке, рассказал «Роем!» основатель школы Александр Ларьяновский. Первым кинотеатром, на котором работает сервис, стала «Амедиатека». Следующим кинотеатром, в котором запустится этот сервис будет Netflix, добавил он.
Новый сервис совместим с наиболее популярными браузерами Google Chrome и Яндекс.Браузер. После его установки в списке сериалов кинотеатра «Амедиатеки» появляется значок Vimbox, означающий что контент можно смотреть с помощью нового сервиса. После запуска сериала появляются субтитры на английском языке. На любое слово в субтитрах можно навести курсором и увидеть его контекстный перевод. Скорость просмотра сериала или фильма будет автоматически замедляться, когда зрителю надо узнать слово, а потом возвращаться к обычной. Сейчас в таком режиме можно смотреть сериалы «Игра Престолов», «Мир Дикого Запада» и «Молодой папа».
На момент официального запуска с новым сервисом можно будет посмотреть уже около 4000 наиболее популярных сериалов и фильмов в онлайн-кинотеатрах. Ежемесячно их число будет увеличиваться примерно на 1500. Титры переводятся в автоматическом режиме при помощи специальных алгоритмов, которые способны выбрать вариант перевода слова, подходящий по контексту.
Как пояснил Ларьяновский, компания предоставила свой сервис «Амедиатеке» на бесплатной основе. Онлайн-кинотеатр получает возможность привлечь новых зрителей, а школа — новых потенциальных учеников. По такой же схеме планируется сотрудничать и с другими кинотеатрами. Для зарегистрированных учеников Skyeng будут доступны более продвинутые опции. Например, сервис будет заранее предсказывать какой объем слов в фильме ученик уже знает, сохранять новые слова в его персональный словарь
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Неплохо, но не нужно.
Есть как минимум 2 альтернативы. На одном из таких сайтов 790 сериалов с субтитрами, стоимость подписки за месяц ниже в 3 раза и все вот эти штуки, типа «перевод при наведении» — давно есть.
1. Перевод именно в контексте или все значения?
2. Работает только с одним сервисом или со всеми?
Мы денег не берем с пользователя за этот свой сервис, если что.
Alex, данный сервис рассчитан только на desktop клиентов?
Да, мобильные браузеры не имеют таких расширений. А для ТВ писать слишком дорого. Пока, в текущей версии, смотрим на споро на десктопе
Мне просто нужно думать прежде чем оставлять комментарии :)
После некоторого размышления я осознал, что новость позитивная и описанная штука, наверное, отличная. И что речь идет о легальных онлайн кинотеатрах.
А я, как пользователь, которому интересно изучение языка при просмотре сериалов — пользуюсь пиратскими сервисами. Т.к. там контента намного (на очень много) больше и обновляется он намного быстрее.
1. Перевод не в контексте.
2. Речь идет о конкретных сервисах, где выложены сериалы с субтитрами. Т.е. реализация у них у каждого своя.
Тогда ждите вскорости нашу интеграцию с Netflix, там точно быстрее всего появляется большинство сериалов :)
Alex, а на SmartTV полетит?
Лев, мы сделаем интеграцию с Netflix, тогда фильмы и сериалы будут доступны быстрее, чем у любого другого пиратского ресурса.
В целом данная технология общедоступна по API, то есть, если какой либо кинотеатр захочет это сделать, он может вполне воспользоваться нашим решением)))
На SmartTV пока нет (((
Сервис не видел, но все, которыми пользовался обладают одной и той же проблемой: пословный перевод. Перевести слово в составе фразового глагола или идиомы (что зачастую совпадает), это не помощь в изучении языка, а реальное запутывание человека с низким или средним уровнем. С высоким уровнем это вообще нафиг не нужно. Для изучения отдельных слов, имхо, есть более действенные инструменты.
Тру стори. В этом и смысл алгоритмов, переводить фразы и смыслы. Пытаемся делать как можно точнее
А как объясните https://cleversubtitles.ru/pricing/? Вы не имеете к этой странице, а также сервису voriginale.tv никакого отношения?
Все верно, не имеем. Точнее, мы давали этим ребятам своё API